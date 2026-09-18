32 ngư dân được cứu sống và tình người giữa biển cả mênh mông

Sau nhiều ngày chìm trong lo lắng, bất an, ngôi nhà của anh Bùi Gặp, một trong 3 ngư dân phường Hoài Nhơn Đông đi bạn trên tàu cá Đà Nẵng số hiệu QNa 90859 TS bị chìm ở vùng biển quần đảo Trường Sa, nay đã đầy ắp niềm vui.

Ba người đi bạn trên tàu, cũng là anh em ruột thịt, bà con với nhau. Cùng gặp nạn trong một chuyến biển, cùng trở về sau lằn ranh sinh tử đã vượt qua những bất ổn về tâm lý. Sau những gì đã trải qua, họ càng yêu cuộc sống và trân quý hơn tình người trong lúc hoạn nạn. Ngẫm lại cuộc chiến sinh tồn giữa biển khơi, ngư dân Bùi Gặp vẫn chưa quên khoảnh khắc nhìn thấy con tàu đến cứu mình:

“Khi phát hiện ra tàu mới thấy rằng mình còn sống, chứ trước đó hy vọng sống không có. Buổi sáng ai cũng yếu và sức lực cạn kiệt hết rồi, nhưng khi phát hiện tàu chạy tới là mới vỡ oà, mừng và khóc, mừng được sống lại”, anh Bùi Gặp chia sẻ.

Gia đình của người bị nạn trên biển cảm ơn ông Nguyễn Văn Hữu (áo cam) thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960-TS

Không chỉ chống chọi với đói khát, mệt mỏi và tuyệt vọng, trong những ngày lênh đênh giữa biển, các ngư dân còn cố gắng níu giữ nhau để cùng sống. Ngư dân Trương Văn Dân, em họ ngư dân Bùi Gặp cũng gặp nạn trên chuyến tàu này, kể lại, sau 5 ngày đêm trôi dạt, mọi người đều kiệt sức, tâm lý nhiều lúc muốn buông xuôi. Trong lúc nguy cấp, một ngư dân ở bên cạnh anh có dấu hiệu buông tay. Anh Dân đã dùng chút sức lực còn lại để giữ chặt người bạn, chờ tàu đến cứu.

“Mình kiệt sức, thấy tàu lớn tới rất mừng là đã có sự sống, ráng hết sức dìu ông bạn, cố gắng hết sức để cứu bạn lên”, anh Dân kể.

Và con tàu mà những ngư dân kiệt sức ấy chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là vào chiều 27/8, ông Nguyễn Văn Hữu, thuyền trưởng tàu cá BĐ-98960-TS, phát hiện một bình ga trôi dạt trên biển. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu bất thường. Đến khoảng 18h14 phút, qua thông tin của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc một tàu cá của Quảng Nam mất liên lạc, ông Hữu càng nghi ngờ có ngư dân gặp nạn. Không chần chừ, ông quyết định tổ chức tìm kiếm.

“Chiều 27/8, khoảng 16h chiều thì thấy có 1 bình ga trôi dạt đến tàu cá là mình đã nghi rồi, đến khoảng 18h14 Đài TNVN báo tàu cá của Quảng Nam là bị mất liên lạc thì nghi ngờ 100% rồi nên quyết định đi tìm. 7h sáng hôm sau xuất phát đến khoảng 9h30 phút mình nhận được các phao tín hiệu của các anh em cầm trên tay”.

Ông Nguyễn Văn Hữu cùng các ngư dân được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng biểu dương vì hành động cứu người gặp nạn trên biển.

Ngay sau khi phát hiện tín hiệu, tàu BĐ-98960-TS tổ chức cứu vớt. Vị trí các ngư dân gặp nạn cách đảo Bạ Kê, quần đảo Trường Sa khoảng 51 hải lý về phía Đông. Tàu của ông Hữu đã cứu được 30 ngư dân. Cùng thời điểm, một tàu cá khác cũng tham gia tìm kiếm ở khu vực lân cận và cứu thêm 2 ngư dân. Tổng cộng 32 ngư dân được hai tàu cá cứu vớt đều trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức sau nhiều ngày trôi dạt trên biển. Các ngư dân sau đó được bàn giao cho tàu Cảnh sát biển Vùng 3 để đưa đi chăm sóc, hỗ trợ.

Với ông Hữu, việc cứu người giữa biển không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Đó là điều mà những người làm nghề biển vẫn luôn dành cho nhau khi gặp hoạn nạn. “Trên biển thì không thể hoàn hảo, ai gặp sự cố và bị nạn thì cũng đều chung tay hết, không riêng gì bản thân tôi, ai cũng vậy hết, trong khi bà con gặp sự cố thì mình phải chung tay”, ông Hữu chia sẻ.

Ở trên bờ, trong những ngày con gặp nạn, bà Đinh Thị Sáu, ở Tổ dân phố Mỹ Thọ, mẹ của ngư dân Bùi Gặp, cùng gia đình cũng chỉ biết mong chờ và cầu mong một phép màu. Bà Đinh Thị Sáu xúc động nói: “Con trai và cháu trong gia đình về được nhà thì mừng không thể tả xiết, mình ở nhà cứ cầu trời, bởi nghề biển thì chắc con mình cũng không bỏ được, ổn định sức khoẻ vài tháng chắc cũng sẽ đi biển lại, thôi thì trên tinh thần được lúc nào biết lúc đấy”.

Một chuyến biển gặp nạn đã để lại phía sau những ngày tháng không thể nào quên. Có những người đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố giữ lấy người bên cạnh. Có những ngư dân đang đi biển, khi biết đồng nghiệp gặp nạn đã không ngần ngại quay tàu đi tìm. Và ở đất liền, những người mẹ, người vợ vẫn ngày đêm ngóng chờ người thân trở về. Trong lúc nguy khó, mạch nguồn tình người từ truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam lại một lần nữa được nối dài giữa biển khơi.