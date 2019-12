Tìm kiếm người đàn ông đuối nước trên sông Lam

Ngày 12/12, lực lượng cứu nạn Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An vẫn đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm người đàn ông đuối nước ở huyện Thanh Chương.

Mặc dù phát hiện anh Ng ra giữa sông rồi chìm hẳn nhưng do nước quá sâu nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h ngày 11/12, người dân phát hiện anh Hoàng K.Ng (SN 1979, trú tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) đi từ bờ ra sông Lam khi trên người vẫn đang mang ủng, đội mũ bảo hiểm. Ra đến giữa dòng, anh Ng chìm hẳn dưới sông. Người dân vội tri hô nhưng do nước sâu nên không tìm thấy nạn nhân.



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cùng với cơ quan chức năng ra hiện trường tìm kiếm g không có kết quả. Đến chiều 12/12, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Nghệ An đã đưa xuồng, huy động cán bộ tìm kiếm anh Ng.