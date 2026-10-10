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Tìm kiếm người đàn ông ở Đà Nẵng bị sét đánh, rơi xuống sông mất tích

Thứ Bảy, 14:25, 10/10/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tích cực tìm kiếm ông Đ.V.Ph. (42 tuổi), trú thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành (tỉnh Quảng Nam cũ) bị mất tích khi đánh bắt cá trên sông Trường Giang.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h tối qua (9/10), ông Ph. cùng vợ là bà Trần Thị D. (42 tuổi) đi ghe đánh cá trên sông Trường Giang, đoạn gần cầu Tam Giang, xã Núi Thành. Thời điểm này, khu vực xã Núi Thành có mưa giông và sấm sét. Trong lúc ngồi phía trước ghe, bà D. nghe tiếng sét đánh nên quay lại thì thấy chồng đang ngồi phía sau rơi xuống nước, sau đó chìm dần. Hoảng hốt, bà D. lập tức tri hô cầu cứu. Người dân gần đó nhanh chóng đến hỗ trợ tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân.

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Ngay đêm qua, các lực lượng phối hợp tìm kiếm nhưng chưa thấy nạn nhân

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành, Công an xã Núi Thành, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Đà Nẵng, Chi đội Kiểm ngư số 3, Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng địa phương phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, khu vực này có mưa lớn, đoạn sông xảy ra sự việc rất rộng và sâu khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến trưa nay (10/10), vẫn chưa tìm thấy ông Ph.

Hiện, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Thành Long/VOV- Miền Trung
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