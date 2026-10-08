Lật thuyền ở phía Nam Đà Nẵng: Vợ được cứu sống, chồng mất tích

Khoảng 15h ngày 7/10, ông Nguyễn Tấn D., sinh năm 1960 cùng vợ là bà Dương Thị L., sinh năm 1966, trú tại khối phố An Phú, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng chèo thuyền nhỏ trên sông Trường Giang đi cắt cỏ. Sau khi cắt cỏ, hai vợ chồng chèo thuyền trở về, không may bị lật. Người vợ không biết bơi đã cố bám vào bao cỏ, thả trôi theo dòng nước, sau đó được người dân cứu đưa vào bờ an toàn, người chồng bị nước cuốn mất tích.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng đưa lực lượng, phương tiện đến tìm kiếm nạn nhân mất tích

UBND phường Quảng Phú huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an, dân quân địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Trường Giang

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm người chồng còn mất tích: “Vụ việc xảy ra tầm 15 giờ chiều ngày 7/10, 2 vợ chồng dùng thuyền nhỏ đi trên sông, gặp gió xoáy, lật thuyền. Người vợ vào bờ được, còn người chồng đã tìm kiếm nhưng chưa thấy. Hiện nay, các lực lượng quân sự xã và lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thành phố vẫn đang tìm kiếm trên sông”.