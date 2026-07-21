English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm nhân chứng, tư liệu về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967

Thứ Ba, 10:15, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị cựu chiến binh, cựu quân y, người dân địa phương cung cấp thông tin, tư liệu liên quan Bệnh viện K76A - cơ sở điều trị thương, bệnh binh trong kháng chiến.

Ngày 21/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện K76A, đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp (trước đây thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy; nay là TP.HCM).

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Trong giai đoạn hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác cùng lực lượng bộ đội địa phương và du kích.

Để có thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965-1967.

tim nhan chung, tu lieu ve benh vien k76a giai doan 1965-1967 hinh anh 1
Lán trại phục vụ công tác tìm kiếm tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, TP.HCM (ảnh: Công an xã cung cấp)

Các thông tin cần cung cấp gồm: vị trí bệnh viện; khu điều trị, khu phẫu thuật; khu vực an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; cùng các tư liệu như bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ và những ký ức có liên quan.

Mọi thông tin xin gửi về: Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hiệp, qua địa chỉ email: Khuehang0707@gmail.com hoặc số điện thoại, Zalo: 0332.339.332.

Việc cung cấp thông tin có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, qua đó thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tấm bia khắc chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67":Thắp hy vọng tìm thấy liệt sĩ của gia đình ở Hải Phòng
Tấm bia khắc chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67":Thắp hy vọng tìm thấy liệt sĩ của gia đình ở Hải Phòng

VOV.VN - Một tấm bia khắc dòng chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67" vừa được Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K72) phát hiện giữa rừng sâu ở Đồng Nai. Nhận được thông tin khi VOV đăng tải, một gia đình ở Hải Phòng đã lập tức liên hệ với mong muốn sớm tìm lại được người thân sau hơn nửa thế kỷ khắc khoải tìm kiếm.

Tấm bia khắc chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67":Thắp hy vọng tìm thấy liệt sĩ của gia đình ở Hải Phòng

Tấm bia khắc chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67":Thắp hy vọng tìm thấy liệt sĩ của gia đình ở Hải Phòng

VOV.VN - Một tấm bia khắc dòng chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67" vừa được Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K72) phát hiện giữa rừng sâu ở Đồng Nai. Nhận được thông tin khi VOV đăng tải, một gia đình ở Hải Phòng đã lập tức liên hệ với mong muốn sớm tìm lại được người thân sau hơn nửa thế kỷ khắc khoải tìm kiếm.

Đồng Nai: Tìm thấy cây bút bên phần mộ tập thể có dòng chữ "Tiến Quy"
Đồng Nai: Tìm thấy cây bút bên phần mộ tập thể có dòng chữ "Tiến Quy"

VOV.VN - Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai và Đội K72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ.

Đồng Nai: Tìm thấy cây bút bên phần mộ tập thể có dòng chữ "Tiến Quy"

Đồng Nai: Tìm thấy cây bút bên phần mộ tập thể có dòng chữ "Tiến Quy"

VOV.VN - Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai và Đội K72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước

VOV.VN - Thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, ADN và chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước

VOV.VN - Thăm lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng AI, ADN và chuyển đổi số trong công tác tìm kiếm liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục