Tìm nhân chứng, tư liệu về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967

Ngày 21/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện K76A, đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp (trước đây thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy; nay là TP.HCM).

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Trong giai đoạn hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5); Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác cùng lực lượng bộ đội địa phương và du kích.

Để có thêm cơ sở phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965-1967.

Lán trại phục vụ công tác tìm kiếm tại ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, TP.HCM (ảnh: Công an xã cung cấp)

Các thông tin cần cung cấp gồm: vị trí bệnh viện; khu điều trị, khu phẫu thuật; khu vực an táng liệt sĩ; danh sách cán bộ, chiến sĩ từng công tác hoặc điều trị tại bệnh viện; cùng các tư liệu như bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ và những ký ức có liên quan.

Mọi thông tin xin gửi về: Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Hiệp, qua địa chỉ email: Khuehang0707@gmail.com hoặc số điện thoại, Zalo: 0332.339.332.

Việc cung cấp thông tin có ý nghĩa quan trọng, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, qua đó thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.