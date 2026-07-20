Tấm bia khắc chữ "LÊ V HỶ - 4.8.67":Thắp hy vọng tìm thấy liệt sĩ của gia đình ở Hải Phòng

Tấm bia mang hy vọng

Theo thông tin từ Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Đội K72) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai, trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ", một mũi tìm kiếm của Đội tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập (gần Đồn biên phòng Đắk Bô) đã phát hiện một mảnh bia mộ có khắc rõ dòng chữ: "LÊ V HỶ - 4.8.67".

Các lực lượng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đọc được thông tin trên VOV, anh Lê Văn Tuấn (ngụ tại Hải Phòng) đã chủ động liên hệ. Ông Tuấn cho biết, gia đình có ông nội là liệt sĩ Lê Văn Hỷ (sinh năm 1939). Theo giấy báo tử gia đình nhận được, ông nội đã hy sinh ngày 21/10/1968 tại mặt trận phía Nam.

Suốt nhiều năm qua, gia đình lặn lội khắp tại các nghĩa trang ở phía Nam nhưng chỉ thấy phần mộ mang tên Nguyễn Kim Hỷ, nên vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Anh Lê Văn Tuấn cho biết, nhận tin báo về tấm bia có tên ông nội, bà nội của anh (bà Bùi Thị Mau, sinh năm 1943) vô cùng mừng rỡ, dặn dò con cháu sớm phối hợp xác nhận thông tin với mong muốn tìm thấy, đưa hài cốt ông về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Cán bộ, chiến sĩ lên đường đi quy tập hài cốt liệt sĩ

Đại diện Đội K72 cho biết, đã tiếp nhận thông tin từ gia đình. Tuy nhiên, đơn vị chỉ mới tìm thấy tấm bia khắc chữ chứ chưa thấy hài cốt liệt sĩ ở vị trí này nên đang tiếp tục đào tìm. Cùng với thông tin từ nhân chứng khẳng định khu vực này có hài cốt liệt sĩ, Đội K72 quyết tâm tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nhỏ nào.

Đội K72 cho biết thêm, tại vị trí tìm thấy tấm bia, hiện trường có nhiều rãnh hố sâu, dấu tích của các đợt đào tìm trước đó.

Đào tìm giữa rừng sâu

Đơn vị sẽ báo cơ quan chức năng liên hệ với gia đình để tiến hành các bước lấy mẫu ADN xác minh danh tính ngay khi tìm thấy hài cốt.

Tấm bia có khắc dòng chữ "Lê.V. Hỷ- 4.8.67"

Khẩn trương mở rộng diện tìm kiếm

Song song với hướng Bù Gia Mập, Đội K72 đang tích cực triển khai tìm kiếm tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Lực lượng triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 điểm có hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như: súng AK, bình tông, dép cao su, mẫu xương nhỏ, hai bộ răng và đặc biệt là một cây bút bi có khắc hình đôi chim bồ câu cùng dòng chữ “Tiến Quy”.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng

Trong chuyến kiểm tra thực địa tại các điểm quy tập, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Đội K72. Thiếu tướng yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ rà soát, đào tìm để sớm hoàn hoành công tác quy tập.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027), mang lại niềm hy vọng lớn lao cho thân nhân các gia đình liệt sĩ sau bao năm chờ đợi.