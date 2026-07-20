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Kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A để tìm hài cốt liệt sĩ

Thứ Hai, 09:13, 20/07/2026
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VOV.VN - UBND xã Hòa Hiệp (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, địa phương kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến Bệnh viện K76A và nơi chôn cất các liệt sĩ trên địa bàn.

Theo UBND xã Hòa Hiệp, địa phương đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện K76A, địa phương phát thông báo kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ.

Trước đó, UBND xã Hòa Hiệp đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức tìm kiếm ban đầu tại khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở ấp Phú Lộc.

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Lán trại được xây dựng tại ấp Phú Lộc, xã Hoà Hiệp để phục vụ công tác tìm kiếm

Tuy nhiên, địa hình khu vực có nhiều thay đổi, việc xác định vị trí gặp khó khăn. Hoạt động tìm kiếm ban đầu chưa đạt kết quả như mong muốn.

Để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ và gia đình, UBND xã Hòa Hiệp kêu gọi người dân trong và ngoài địa phương, nếu biết thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A hoặc nơi chôn cất các liệt sĩ, hãy cung cấp cho chính quyền để phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo đó, những cá nhân từng tham gia chiến đấu, phục vụ hoặc có người thân từng công tác tại Bệnh viện K76A, nếu còn lưu giữ ký ức, tài liệu như sơ đồ, thư từ, nhật ký, dấu tích… hoặc từng nghe kể về vị trí bệnh viện, khu vực an táng liệt sĩ, hãy chia sẻ thông tin để phục vụ công tác xác minh.

Mọi thông tin có thể cung cấp trực tiếp cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp thông qua Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó (0332.339.332).

Theo tư liệu, Bệnh viện K76A thuộc Quân khu 7 được thành lập khoảng năm 1965, có nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và cung cấp vật tư y tế cho các đơn vị điều trị khác như Bệnh viện K10, Đại đội 24 Quân y.

Bệnh viện nằm giữa khu vực rừng rậm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây), được chia thành ba khu, mỗi khu cách nhau vài km. Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi chiến đấu, điều trị tại đây.

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Xuyên rừng sâu đi tìm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với các chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K72) thuộc Bộ CHQS TP. Đồng Nai, cuộc chiến tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ dừng lại. Từ 26/3/2026 đến đầu tháng 7/2026, đơn vị quy tập được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại tỉnh Kratie, Kampong Thom, vương quốc Campuchia.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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