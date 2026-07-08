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Vụ thi thể trong bao tải trôi sông ở TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm

Thứ Tư, 16:47, 08/07/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ một thi thể nữ giới trôi sông được người dân phát hiện trong khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, Công an TP.HCM đã xác minh được danh tính nạn nhân, bắt giữ nghi phạm.

Công an TP.HCM vừa điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại phường Hiệp Bình sau khi người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trong bao tải trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3.

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Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, quê Cần Thơ). (Ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 3/7, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy, chứa trong bao tải trôi dạt vào khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, thuộc phường Hiệp Bình (TP. Thủ Đức cũ).

Lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và Bộ Công an tập trung xác minh danh tính nạn nhân, truy vết, rà soát các mối quan hệ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, quê Cần Thơ, tạm trú tại phường Bình Hòa, TP.HCM).

Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Công an TP.HCM đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm là Thạch Kim Thái (SN 1978, quê Cần Thơ, hiện cư trú tại phường Bình Hòa).

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.

Hiện, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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