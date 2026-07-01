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Phát hiện nhiều kỷ vật trong mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại Đồng Nai

Thứ Tư, 14:40, 01/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, TP.Đồng Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật và hình ảnh quý giá.

Ngày 1/7, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai (trước đây là huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều di vật, ảnh trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom.

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Hình ảnh được tìm thấy trong phần mộ số 00497

Trước đó, sáng 30/6, trong lúc khai quật tại lô D, hàng mộ 8, mộ số 00497, lực lượng chức năng đã tìm thấy các kỷ vật của một liệt sĩ chưa rõ danh tính.

Các kỷ vật bao gồm: một chiếc dây lưng to (dây TB), một dây lưng nhỏ, một bình tông đựng nước có khắc chữ và số: "Dươn Việt 12 - 72 - 10 B + S". Đặc biệt, đoàn công tác còn tìm thấy một cuốn album có hình một số thiếu nữ và hình ảnh một thanh niên mặc quân phục, đội mũ bộ đội (có thể là hình ảnh của liệt sĩ).

Theo Trung tá Vũ Duy Quyền, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom hiện có gần 1.300 phần mộ, trong đó có 528 mộ chưa có thông tin.

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Kỷ vật được tìm thấy trong phần mộ số 00497

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã khai quật được 370 mộ (đạt tỷ lệ 70,07%) và lấy mẫu sinh phẩm được 213 trường hợp (đạt 57,57%).

Để đảm bảo tiến độ nhanh nhất, các lực lượng như dân quân thường trực, giáo viên các trường học và đoàn viên thanh niên đã được huy động để tham gia công tác số hóa dữ liệu, dọn dẹp, vệ sinh khu vực lấy mẫu. Các lực lượng làm việc liên tục cả thứ Bảy và Chủ nhật. Công tác lấy mẫu được triển khai từ ngày 19/6 và dự kiến hoàn thành vào ngày 10/7.

Trước đó, ngày 21/6, cũng tại nghĩa trang này, lực lượng chức năng đã tìm thấy di vật của một liệt sĩ khác gồm một chiếc lược và một cây bút. Trên thân bút có khắc dòng chữ "Nhớ mãi mùa xuân 1974", "Kỷ niệm 6 - 2 - 74" cùng hình biểu tượng Chùa Một Cột (Hà Nội).

"Chúng tôi mong muốn những thông tin, kỷ vật vừa được tìm thấy sẽ giúp thân nhân các liệt sĩ sớm nhận diện và kết nối thông tin với Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom qua số điện thoại: 0975.573.753", Trung tá Vũ Duy Quyền chia sẻ.

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Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

TP. Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ, trong đó có 7.785 mộ chưa xác định được thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh khẩn trương thực hiện với nỗ lực cao nhất nhằm tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Được biết, trong quá trình triển khai vừa qua, tỷ lệ lấy mẫu thành công chỉ đạt trên 50%, gần 50% còn lại không thể lấy được do hài cốt đã bị phân hủy theo thời gian. TP. Đồng Nai đặt quyết tâm sẽ hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu trong năm nay.

 

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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