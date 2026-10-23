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Tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ

Thứ Sáu, 12:12, 23/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé sinh năm 2024 tại khu vực bãi bồi xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5 km, sau nhiều giờ tìm kiếm hai mẹ con nghi nhảy cầu.

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu K.N.M. (sinh năm 2024), một trong hai nạn nhân trong vụ việc nghi nhảy cầu Vĩnh Phú xảy ra chiều 22/10.

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Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm xuyên đêm hai mẹ con nghi nhảy cầu ở Vĩnh Phú. Ảnh CAPT.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 22/10/2026, ông Hoàng Trọng Việt (sinh năm 1974, trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) phát hiện một xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát 88-AD xxx.xx bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú. Nghi có người nhảy cầu, ông Việt đã thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Đến khoảng 16h47 cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

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Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 2 mẹ con nghi nhảy cầu. Ảnh CAPT.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định hai người nghi mất tích là chị T.T.T.H. (sinh năm 1998) và con trai là cháu K.N.M. (sinh năm 2024), cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

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Thân nhân nạn nhân ngồi trên bờ đợi thông tin. Ảnh CAPT.

Các lực lượng cùng trang thiết bị chuyên dụng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị tham gia tìm kiếm phát hiện cháu K.N.M. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5 km.

Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung tìm kiếm người mẹ còn lại. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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