Tìm thấy thi thể cháu trai lật xuồng mất tích trên hồ nước

Nạn nhân là cháu K’Khương (13 tuổi), ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh, mất tích trên hồ Đông từ ngày 24/3. Thi thể cháu K’Khương được lực lượng chức năng tìm thấy ở giữa lòng hồ, gần vị trí chiếc xuồng bị lật.

Lực lượng chức năng triển khi công tác tìm kiếm (ảnh CTV).

Trước đó, vào trưa 24/3, cháu K’Khương và 2 bạn cùng độ tuổi ở xã Tân Châu tới hồ Đông, khu vực giáp ranh thuộc địa bàn thị trấn Di Linh câu cá.

Tại đây, khi thấy một chiếc xuồng của người dân đánh bắt cá để gần bờ nên cả 3 chèo ra giữa hồ, sau đó xuồng bị lật úp. Một cháu bơi được vào bờ, cháu khác được một số người câu cá gần đó phát hiện và cứu kịp thời. Riêng cháu K’Khương thì bị chìm mất tích.

Thi thể cháu K’Khương được tìm thấy vào trưa 26/3 (ảnh CTV).

Ngay khi vụ việc xảy ra, vì lo sợ nên 2 cháu may mắn thoát chết liền đi về nhà và không báo tin cho người lớn về vụ việc. Những người câu cá ở hiện trường cũng không biết cháu K’Khương bị mất tích dưới lòng hồ. Đến sáng 25/3, qua một đêm không thấy cháu K’Khương về nhà nên gia đình đi tìm và gặp 2 cháu nhỏ đi cùng mới biết rõ vụ việc xảy ra.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 40 người gồm Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Công an huyện Di Linh và lực lượng phản ứng nhanh thuộc Câu lạc bộ phòng chống đuối nước tại địa phương tổ chức tìm kiếm. Do lòng hồ rộng, nước sâu nên đến trưa 26/3 thi thể cháu K’Khương mới được tìm thấy.