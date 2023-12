Xe máy rơi xuống hố sạt lở đường tránh QL20, người đàn ông tử vong

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Lộc Sơn, Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc và xác định nạn nhân là ông Lê Đỗ Tấn H. (45 tuổi), làm công nhân điện nước tự do, ngụ tại phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 12h trưa 9/12, gia đình có gọi điện thì ông H báo không về ăn cơm trưa vì đi nhậu với bạn. Đến khoảng 14h cùng ngày, gia đình tiếp tục gọi điện thì không liên lạc được với ông H.

Hiện trường vụ tai nạn

Đường tránh QL20 đoạn qua TP. Bảo Lộc bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún đất lớn kéo dài trên lòng đường từ 4/8/2023. Mặc dù đã được cơ quan chức năng rào chắn, gắn biển báo ở 2 đầu nhưng người dân vẫn bất chấp tự ý tháo dỡ rào chắn để lưu thông qua lại.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.