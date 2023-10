Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở hồ đá Làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Trưa nay (29/10) người dân phát hiện thi thể D. nổi lên trên mặt nước hồ đá ở Làng Đại học Quốc gia TP.HCM nên báo công an. Lực lượng cứu hộ Công an TP. Dĩ An đã nhanh chóng tiếp cận đưa thi thể người đàn ông lên bờ. Sau khi khám nghiệm, thi thể D. được bàn giao cho gia đình an táng.

Lực lượng đưa thi thể người đàn ông lên bờ (ảnh: ĐC)

Trước đó, trưa ngày 28/10, người dân đang ngồi câu cá tại hồ đá thì thấy nam thanh niên nhảy xuống hồ.

Người dân tưởng nam thanh niên đi bơi nhưng sau đó nhìn lại thì không thấy đâu. Thấy vậy, người dân chạy đến gần kiểm tra thì phát hiện trên bờ có một số đồ dùng cá nhân. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ Công an TP. Dĩ An đã cử người tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, hồ sâu, rộng và nhiều đá sắt nhọn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Được biết, khu vực hồ đá ở Làng Đại học Quốc gia TP.HCM liên tục có trường hợp chết đuối. Thế nhưng, rất nhiều người dân, sinh viên vẫn thản nhiên ra đây vui chơi, chụp ảnh, bơi, câu cá mặc cho lực lượng dân quân liên tục nhắc nhở.