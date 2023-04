Bắc Giang tăng cường xử lý vi phạm tại bến thủy nội địa, bến bãi ven sông

Thực hiện kế hoạch cao điểm về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện; người điều khiển phương tiệntrên đường thủy nội địa mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đội Cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lên án hành vi sử dụng chất ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện trên đường thuỷ nội địa. Trong đó, chủ động tuyên truyền, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên đường thủy tăng cường biện pháp quản lý thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy của doanh nghiệp, không đưa phương tiện hết hạn đăng kiểm vào hoạt động.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quân triển khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, nguyên vật liệu trên đường thủy.

Đồng thời ký cam kết đối với 98 trường hợp người điều khiển phương tiện thủy, thuyền viên, chủ doanh nghiệp; chủ cảng, bến thủy nội địa không vi phạm. Lực lượng Cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi lưu thông trên tuyến sông Thương, sông Cầu và sông Lục Nam. Đồng thời, chủ trì Đoàn liên ngành Công an tỉnh tập trung kiểm tra tại các cảng, bến thủy nội địa, bến bãi ven sông...

Kết quả từ ngày 15/12/2022 đến 20/4/2023 lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm kiểm tra tra lập biên bản 71 trường hợp vi phạm. Thu nộp kho bạc nhà nước 418 triệu đồng (trong đó Đoàn liên ngành Công an tỉnh kiểm tra, lập biên bản 9 bến thủy nội địa vi phạm “tổ chức cho phương tiện vào neo đậu, xếp, dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa”; 9 phương tiện thủy vi phạm “neo đậu phương tiện để xếp, dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động” và các lỗi vi phạm đối với điều kiện ngườiđiều khiển phương tiện thủy. Xử phạt 342 triệu đồng).

Lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về “Chở hàng quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá khổ giới hạn, hoán cải phương tiện trên đường thủy nội địa; vi phạm nồng độ cồn”; Chủ trì đoàn liên ngành công an tỉnh kiểm tra các mỏ, cảng, bến thủy nội địa, khu tập kết vật liệu xây dựng. Qua đó, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa./.