Bãi than của Công ty Hoàng Ninh gây ô nhiễm, lãnh đạo địa phương nói gì?

Như Báo Điện tử VOV đã đưa tin, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân ở tổ dân phố Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, những năm gần đây việc vận chuyển, chế biến, khai thác than của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh tại khu vực sông Lục Nam khiến người dân ở Nhiêu Hà chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ bụi than.

Ông Nguyễn Khắc Khoa – Trưởng Chi nhánh Lục Nam của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh

Trước sự việc trên, ông Nguyễn Khắc Khoa – Trưởng chi nhánh Lục Nam của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh cho biết, trong thời gian công ty về đây kinh doanh và sản xuất, đơn vị đã chú trọng thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường. Đặc biệt là trồng hàng cây xanh, hàng rào phủ bạt chắn bụi. Bên cạnh đó, tăng cường hệ thống rửa xe tự động, máy hút bụi, xe tưới rửa đường và đậy bạt thường xuyên trong khu vực sản xuất nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh khu vực công ty sản xuất.

“Trước đó cuối năm 2022 đầu năm 2023 công ty có hoạt động sản xuất nghiền than, trong quá trình nghiền than lượng bụi phát tán nhiều gặp thời tiết hay khô, gió bắc khiến lượng bụi phát tán mạnh gây ô nhiễm vào các hộ dân sinh sống quanh khu vực, ngay khi nhận được phản ánh chúng tôi đã ngừng hoạt động nghiền than. Trong thời gian tới, phía công ty tiếp tục tăng cường hút bụi, rửa đường đồng thời chú trọng tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp” - ông Khoa nói.

Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh tăng cường hệ thống rửa xe tự động

Ông Đào Xuân Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đây vào thời điểm tháng 3 người dân tổ dân phố Nhiều Hà có gửi đơn tập thể lên UBND thị trấn phản ánh việc khó bụi than gây ô nhiễm môi trường trong khu vực của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh.

“Ngay khi nhận được đơn thư của người dân, UBND thị trấn Đồi Ngô đã thành lập tổ công tác do đồng chí Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn xuống kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Theo kết luận ban đầu thì việc công ty hoạt động sản xuất nghiền than nên mới xảy ra ô nhiễm môi trường, ngay khi nhận được phản ánh phía công ty đã tiến hành dừng hoạt động và khắc phục triệt để tình trạng xảy ra ô nhiêm môi trường tại khu vực sản xuất” - ông Hải nói.

Cũng theo ông Đào Xuân Hải cho biết, Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh (Công ty Cổ phần Hoàng Ninh Group) hoạt động theo giấy chứng nhận chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Giang cấp tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 04/02/2016, với quy mô 35.000 tấn/năm (trong đó than cám 30.000 tấn, than cục 5.000 tấn). Thời hạn thực hiện dự án là 35 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngành nghề hoạt động được tập kết và trung chuyển than.

Ông Đào Xuân Hải – Chủ tịch UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Hoàng Văn Toán – Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, tại thời điểm kiểm tra về các thủ tục pháp lý, cơ sở hạ tầng xây dựng của Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Hoàng Ninh đều chấp hành nghiêm theo đúng phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Nam.

“Sau khi nhận được phản ánh của người dân tổ dân phố Nhiều Hà về việc ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất than. UBND huyện Lục Nam đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát thực tế và thuê đơn vị quan trắc môi trường độc lập về tiến hành đo đạc. Tuy nhiên theo văn bản đánh giá thực tế dựa trên báo cáo đánh giá tác động môi trường thì đều nằm ở ngưỡng cho phép theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt qua theo dõi của lực lượng chức năng hiện nay có một số thành phần đang tạo dự luận xấu, gây áp lực kiện cáo, kích động quần chúng nhân dân nhằm “âm mưu” không cho hoạt động kinh doanh vận chuyển than làm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương” - ông Toán nói.

Công ty Hoàng Ninh tăng cường hệ thống máy hút bụi trên đường nhằm giảm thiểu việc lượng bụi than phát tán ra bên ngoài

Cũng theo ông Hoàng Văn Toán cho biết, huyện Lục Nam cũng chỉ đạo thành lập tổ giám sát gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, tổ dân phố, đại diện công ty nhằm tăng cường công tác kiểm tra định kỳ nhằm giảm thiểu ô nhiêm môi trường. Hiện tại phía công ty cũng đề xuất xin chủ trương cho kè lại thân đê hoặc làm mặt cống thoát nước dưới thân đê tránh mỗi khi mưa xuống làm tràn xuống nhà dân gây ô nhiễm.

Toàn cảnh bãi than

UBND huyện Lục Nam cũng đề nghị công ty tăng cường trang thiết bị hệ thống rửa xe tự động, phun sương, hút bụi nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán ra môi trường. Đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trọng tải đối với những phương tiện di chuyển trên thân để, tránh làm ảnh hưởng đến kết câu hạ tầng của thân đê Lục Nam.