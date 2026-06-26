Báo Đại đoàn kết đồng hành kiến tạo tương lai phát triển bền vững cho Phú Quốc

Hội thảo là diễn đàn quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí nhằm hiến kế các giải pháp phát huy hiệu quả cơ hội từ APEC 2027, kiến tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của Phú Quốc trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế "APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc" do Báo Đại đoàn kết chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc sáng 26/6. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự hội thảo, về phía tỉnh An Giang có ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc; bà Lê Thị Phà Ca, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và Đặc khu Phú Quốc.

Về phía Báo Đại đoàn kết có ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; các Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết gồm các ông: Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đăng Khang và Trần Bảo Trung.

Hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư, cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng tầm vị thế Phú Quốc

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai nhiều hoạt động quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện đối ngoại, mà còn mở ra cơ hội chiến lược để địa phương nâng cao vị thế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Vinh.

“APEC 2027 vừa là cơ hội, vừa là phép thử đối với năng lực phát triển, năng lực quản trị và khả năng tạo đồng thuận xã hội của địa phương, trong việc tổ chức thành công cho một sự kiện quốc tế, chuyển hóa những nguồn lực được huy động trong quá trình chuẩn bị thành động lực phát triển lâu dài sau APEC”, ông Trương Thành Trung nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cũng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, sức hấp dẫn của Phú Quốc sẽ không chỉ được quyết định bởi quy mô đầu tư hay hệ thống cơ sở lưu trú, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng môi trường, bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị và sự đồng thuận của cộng đồng. Với tinh thần đó, Báo Đại đoàn kết mong muốn hội thảo trở thành diễn đàn đối thoại thực chất giữa các nhà quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí nhằm cùng tìm kiếm các giải pháp phát triển Phú Quốc theo hướng bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại hội thảo, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá Hội thảo quốc tế do Báo Đại đoàn kết chủ trì tổ chức là hội thảo về APEC 2027 có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Phú Quốc, quy tụ đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan báo chí cùng trao đổi, hiến kế cho quá trình chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đối với Phú Quốc, APEC 2027 là cơ hội nâng cao vị thế của một điểm đến du lịch biển đảo hàng đầu, qua đó giới thiệu với bạn bè quốc tế những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người, qua đó thu hút thêm các nguồn lực cho phát triển.

Theo ông Ngô Công Thức, phát triển Phú Quốc trong giai đoạn mới cần bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Ông cho rằng, chính những giá trị về hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên cùng bản sắc văn hóa địa phương sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh và sức hấp dẫn riêng của Phú Quốc trong bối cảnh du lịch ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

"Tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và những hiến kế của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp để cùng xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và quá trình chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027", ông Ngô Công Thức nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo quốc tế "APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc". Ảnh: Quang Vinh.

Gợi mở nhiều giải pháp chiến lược cho Phú Quốc

Trình bày tham luận về chủ đề "Sẵn sàng hạ tầng đô thị biển đảo và kích hoạt cơ chế đặc thù đưa Phú Quốc cất cánh cùng cột mốc đối ngoại APEC 2027", bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết: địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng trọng điểm, từ hệ thống giao thông, cảng hàng không, trung tâm hội nghị đến hạ tầng đô thị và hạ tầng số, bảo đảm tiến độ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, chuẩn bị cho APEC 2027 không chỉ là xây dựng các công trình phục vụ một sự kiện quốc tế, mà quan trọng hơn là kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Bên cạnh đầu tư hạ tầng hiện đại, địa phương mong muốn tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa chiến lược, kinh tế biển, du lịch quốc tế và thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ - Nhà báo Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng: APEC 2027 là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch biển đảo, đồng thời trở thành dấu mốc quan trọng nâng tầm hình ảnh địa phương trở thành biểu tượng hội nhập quốc tế, trung tâm giao lưu văn hóa, kinh tế và đối ngoại của khu vực.

Theo Tiến sĩ - Nhà báo Nguyễn Đăng Khang, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, truyền thông cần chuyển từ tư duy "quảng bá điểm đến" sang "kiến tạo hình ảnh xã hội", lấy con người, văn hóa, phát triển xanh và ngoại giao nhân dân làm nền tảng để xây dựng thương hiệu Phú Quốc.

“Thành công của APEC 2027 không thể chỉ đo bằng hạ tầng hay quy mô tổ chức; thước đo quan trọng hơn là những ấn tượng tốt đẹp, trải nghiệm tích cực và niềm tin của bạn bè quốc tế đối với vùng đất và con người Việt Nam”, Tiến sĩ - Nhà báo Nguyễn Đăng Khang nhấn mạnh.

Tham luận về mô hình quần thể du lịch tích hợp (all-in-one) chuẩn quốc tế, bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) cho rằng, APEC 2027 đem đến cơ hội khẳng định vị thế của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời tạo điều kiện hình thành những hệ sinh thái du lịch có năng lực cạnh tranh khu vực.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl (Tập đoàn Vingroup) tham luận tại hội thảo. Ảnh: Quang Vinh.

Theo bà Nguyễn Thu Phương, với vai trò là một trong những nhà đầu tư chiến lược tại Phú Quốc, Vingroup đã và đang phát triển hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tích hợp quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực lưu trú, mở rộng không gian trải nghiệm, phát triển du lịch MICE và tăng khả năng thu hút các sự kiện quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức hấp dẫn của Phú Quốc đối với du khách quốc tế.

Đại diện Vingroup khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong việc đầu tư các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế và góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện mang tầm khu vực, phát huy hiệu quả những cơ hội mà APEC 2027 mang lại.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch An Giang cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng dựa trên trải nghiệm và bản sắc, văn hóa cần được định vị là một nguồn lực chiến lược cho phát triển du lịch. Theo ông, Phú Quốc sở hữu nhiều giá trị văn hóa biển đảo đặc sắc nhưng vẫn chưa được khai thác tương xứng để tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu và thương hiệu riêng.

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy đề xuất lấy văn hóa làm nền tảng, người dân làm chủ thể và du lịch làm phương tiện phát triển; đồng thời đẩy mạnh bảo tồn, phát huy bản sắc địa phương gắn với phát triển du lịch xanh, hướng tới xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến biển đảo mang đậm bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế trong giai đoạn hậu APEC 2027.

Ông Lã Vĩnh Nam, Phó Giám đốc Kinh doanh Sun PhuQuoc Airways (Tập đoàn Sun Group) cho rằng, để chuyển hóa cơ hội từ APEC 2027 thành lợi thế cạnh tranh dài hạn, Phú Quốc cần phát triển đồng bộ hạ tầng kết nối hàng không và logistics, hướng tới trở thành cửa ngõ quốc tế mới của Việt Nam trong không gian kinh tế APEC.

Ông Lã Vĩnh Nam đề xuất đẩy nhanh đầu tư hạ tầng hàng không và logistics, mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế kết nối trực tiếp với các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng cường liên kết giữa hàng không, du lịch, logistics và cảng biển. Theo ông, đây là những giải pháp nền tảng để đưa Phú Quốc trở thành Destination Hub – trung tâm kết nối được dẫn dắt bởi chính sức hấp dẫn của điểm đến, qua đó thu hút các dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại quốc tế.

“Sun PhuQuoc Airways cam kết đóng vai trò tiên phong trong quá trình này - không chỉ như một hãng vận chuyển, mà là một đối tác chiến lược trong việc kiến tạo hạ tầng kết nối, mở mạng bay mới, phát triển logistics hàng không và cùng các bên liên quan xây dựng Phú Quốc thành một thành trung tâm kết nối hàng không và logistics thực sự của khu vực”, ông Lã Vĩnh Nam nhấn mạnh.

PGS.TS Mai Quang Vinh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh kinh tế xanh trở thành xu thế toàn cầu, chuyển đổi xanh sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các điểm đến trong tương lai. Với những lợi thế về tài nguyên biển đảo, hạ tầng hiện đại và thương hiệu du lịch quốc tế, Phú Quốc có đủ điều kiện để trở thành hình mẫu đô thị biển đảo xanh của Việt Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, PGS.TS Mai Quang Vinh đề xuất triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: phát triển hạ tầng xanh, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường và kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy du lịch xanh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng mô hình đảo thông minh. Theo ông, đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Phú Quốc trong giai đoạn hậu APEC 2027.

Bà Nguyễn Thị Bích Diệu, Giám đốc Công ty TNHH Đồng Nội Phú Quốc cho rằng, du lịch tàu biển đang trở thành một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của ngành du lịch toàn cầu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực như hàng không, logistics, lưu trú, thương mại và dịch vụ. Với vị trí chiến lược tại trung tâm Vịnh Thái Lan cùng lợi thế về du lịch và kết nối quốc tế, Phú Quốc có nhiều tiềm năng để phát triển thành trung tâm du lịch tàu biển của khu vực.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Diệu, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Phú Quốc cần định hướng phát triển từ điểm đến ghé cảng (Port of Call) trở thành cảng nhà (Homeport) của các hải trình quốc tế. Đây là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dòng khách quốc tế chất lượng cao và tạo động lực phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn hậu APEC 2027.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Các ý kiến thống nhất cho rằng, để chuyển hóa cơ hội từ APEC thành động lực phát triển lâu dài, Phú Quốc cần đồng thời đầu tư hạ tầng hiện đại, phát triển sản phẩm du lịch khác biệt, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững.

Bà Nguyễn Thu Phương, Giám đốc Chuỗi Khách sạn Vinpearl, tập đoàn Vingroup cho rằng: mô hình du lịch tích hợp "All-in-one" sẽ tạo điều kiện để du khách có nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Tuy nhiên, để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn, Phú Quốc cần liên tục đổi mới sản phẩm du lịch, phát triển các sự kiện quốc tế, lễ hội văn hóa, sản phẩm giải trí và trải nghiệm ẩm thực, nghỉ dưỡng đa dạng; đồng thời không ngừng nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ để mang đến những trải nghiệm vượt kỳ vọng, qua đó khuyến khích du khách quay trở lại nhiều lần.

Bà Trần Nguyện, Phó Tổng Giám đốc Khối Giải trí Nghỉ dưỡng, Tập đoàn Sun Group: chia sẻ kinh nghiệm từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và cho rằng APEC 2027 sẽ là dấu mốc đưa Phú Quốc bước vào một giai đoạn phát triển mới. Theo bà, các công trình phục vụ APEC cần được đầu tư với tầm nhìn dài hạn, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức sự kiện quốc tế mà còn trở thành nền tảng phát triển du lịch MICE, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến vừa hội họp, vừa nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho rằng: APEC 2027 là một "phép thử" quan trọng đối với năng lực phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo ông, trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Phú Quốc không chỉ là nơi đăng cai một sự kiện quốc tế mà còn là không gian để hiện thực hóa những khát vọng phát triển của Việt Nam.

PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh, để tạo nên một Phú Quốc mang tầm vóc quốc tế cần có những cơ chế đủ đột phá và cách tiếp cận khác biệt. Việc đầu tư cho Phú Quốc không nên chỉ dừng ở các công trình phục vụ APEC 2027, mà phải hướng tới kiến tạo một trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế, đủ sức sánh vai với các điểm đến hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Đó không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược, gắn với tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước.

Ông Nicky Kwok, Giám đốc Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Khối Du lịch Nghỉ dưỡng - Vé tham quan & Tour của Trip.com đánh giá: Phú Quốc đang sở hữu nhiều lợi thế để trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế với hệ sinh thái du lịch đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc cùng nhiều sản phẩm giải trí quy mô lớn, tạo sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Việc mở rộng kết nối hàng không sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng khả năng tiếp cận của du khách tới Phú Quốc. Ông Nicky Kwok cũng đánh giá cao những nỗ lực của Sun Group trong việc đầu tư phát triển hệ sinh thái du lịch và mở rộng năng lực kết nối hàng không, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút thêm các dòng khách quốc tế và từng bước đưa Phú Quốc trở thành điểm đến mang tầm khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế "APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc" chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Vinh.

Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, Nhà báo Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, giá trị nổi bật của hội thảo không chỉ nằm ở số lượng tham luận hay các ý kiến được chia sẻ, mà quan trọng hơn là đã tạo dựng được một diễn đàn đối thoại đa chiều, góp phần làm rõ những cơ hội, thách thức và yêu cầu phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

và kinh nghiệm được chia sẻ tại diễn đàn sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và chuyển hóa thành các giải pháp cụ thể trong thực tiễn, góp phần để APEC 2027 không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn trở thành động lực kiến tạo nền tảng phát triển dài hạn, bền vững và nâng cao vị thế của Phú Quốc trong khu vực.

Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết cho rằng, các ý kiến tại hội thảo đã thống nhất nhận thức về ba vấn đề cốt lõi: APEC 2027 là cơ hội quan trọng để Phú Quốc nâng cao vị thế và mở rộng không gian phát triển; năng lực cạnh tranh của Đảo Ngọc trong tương lai cần được xây dựng trên nền tảng môi trường, bản sắc văn hóa, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và hiệu quả quản trị. Đồng thời, phát triển bền vững đòi hỏi sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp, giới khoa học, các cơ quan truyền thông và người dân địa phương.

Nhấn mạnh giá trị của diễn đàn, Nhà báo Trương Thành Trung khẳng định Ban Tổ chức sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các tham luận, ý kiến và kiến nghị để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tiếp tục lan tỏa những kết quả của hội thảo.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, Báo Đại đoàn kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu phát triển của đất nước và địa phương, phát huy vai trò kết nối giữa các chủ thể phát triển, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội đối với những vấn đề chiến lược đặt ra trong quá trình phát triển Phú Quốc.