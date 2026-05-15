Cần Thơ trồng bổ sung 17ha rừng phòng hộ ven biển

Thứ Sáu, 16:51, 15/05/2026
VOV.VN - Ngày 15/5, tại khu vực Biển trên A, phường Vĩnh Phước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng khu vực biên giới biển ngày càng xanh, sạch, đẹp.

can tho trong bo sung 17ha rung phong ho ven bien hinh anh 1
Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phát biểu

Tại đợt phát động lần này thực hiện trồng bổ sung 17ha rừng phòng hộ ven biển với các loại cây chủ yếu gồm cây Đước, cây Đưng và cây Mắm tại khu vực ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa và khu vực Biển Trên A, phường Vĩnh Phước. Đây là những loại cây có khả năng chịu mặn tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng ven biển, góp phần chắn sóng, chống sạt lở và ổn định bãi bồi.

can tho trong bo sung 17ha rung phong ho ven bien hinh anh 2
Các lực lượng ra quân trồng rừng

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ, cho biết, rừng phòng hộ ven biển có vai trò đặc biệt quan trọng trong phòng chống thiên tai, chắn sóng, chống sạt lở, bảo vệ đê biển, ổn định bãi bồi và duy trì cân bằng sinh thái; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực ven biển. Vì vậy trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, triều cường, xâm nhập mặn và sạt lở bờ biển, việc bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn trở thành yêu cầu cấp thiết. Mỗi cây đước, cây mắm được trồng không chỉ góp phần giữ đất, chắn sóng, chống sạt lở mà còn gieo thêm niềm tin, hy vọng về một môi trường sống an toàn, bền vững cho thế hệ mai sau.

can tho trong bo sung 17ha rung phong ho ven bien hinh anh 3
Đợt phát động lần này thực hiện trồng bổ sung 17ha rừng phòng hộ ven biển

Để phong trào trồng rừng đạt hiệu quả bền vững, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về vai trò của rừng phòng hộ; thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích rừng sau trồng; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp khu vực biên giới biển.

can tho trong bo sung 17ha rung phong ho ven bien hinh anh 4
Trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực Biển Trên và Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, góp phần động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ bộ đội biên phòng trồng rừng nông nghiệp rừng phòng hộ rừng phòng hộ ven biển
Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều qua (1/5), tại thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, xảy ra một vụ cháy rừng phòng hộ. Đám cháy được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Bắt tạm giam một trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Sở NN&MT tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt tạm giam, tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đức Dân - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai.

Quảng Ngãi thả cá thể rùa đầu to quý hiếm về rừng phòng hộ

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm khu vực XIV, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Ba Tơ thả 1 cá thể rùa đầu to (tên khoa học là Platysternon megacephalum) về lại môi trường tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tôn Dung, xã Ba Tơ.

Chuyển hồ sơ sang công an TP. Huế vụ thanh lý 8ha rừng tại phường Phong Quảng

VOV.VN - Vụ việc khai thác rừng trái phép tại phường Phong Quảng, TP. Huế vừa được Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ sang Công an thành phố để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Vì sao rừng phòng hộ ven biển tại thành phố Huế bị chặt phá?

VOV.VN - Cơ quan chức năng thành phố Huế đang vào cuộc điều tra vụ việc hơn 3 ha rừng tại phường Phong Quảng bị chặt hạ trái phép, trong đó có gần 2,6 ha rừng phòng hộ ven biển.

