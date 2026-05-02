Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng phòng hộ ở Quảng Trị

Khoảng 15h20 chiều ngày 1/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Triệu Vân phát hiện đám cháy tại tiểu khu 791T. Đơn vị đã báo cáo chính quyền địa phương, đồng thời huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, cảnh sát biển, dân quân và người dân triển khai chữa cháy.

Các lực lượng kịp thời khống chế đám cháy. (Ảnh: Xuân Thế)

Do khu vực rừng phòng hộ có lớp thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió biển thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh, gây nhiều khó khăn trong việc dập lửa. Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, triển khai khoanh vùng, khống chế, không để cháy lan rộng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 2 ha rừng phòng hộ. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.