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Cao Bằng: Nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

Thứ Bảy, 12:44, 25/07/2026
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VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tỉnh Cao Bằng đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ.

Thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn (Tổ dân phố Phố Cũ, phường Thục Phán) và Thiếu tướng Trần Hữu Hoàn, thương binh 21%, bị nhiễm chất độc hóa học 41% (Tổ dân phố Gia Cung, phường Nùng Chí Cao), đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã trao quà tri ân; đồng thời tìm hiểu những khó khăn, nhu cầu thực tế của các gia đình chính sách để tiếp tục có hình thức hỗ trợ phù hợp.

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Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh Cao Bằng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn, trú tại Tổ dân phố Phố Cũ, phường Thục Phán

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, cùng với các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh đang rà soát những trường hợp cần được quan tâm; chăm sóc, đỡ đầu Mẹ Việt Nam Anh hùng và thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

 “Cùng với hoạt động đang tập trung cho Chiến dịch 500 ngày đêm, hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, chúng tôi cũng thực hiện rà soát, tăng cường các hoạt động để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để triển khai các hoạt động trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Với LLVT tỉnh chúng tôi tập trung vào các đối tượng đã được giao trong chăm sóc, đỡ đầu với Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi thương, bệnh binh, Anh hùng LLVT trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương cơ sở trong thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình chính sách để tạo điều kiện cho thân nhân gia đình có điều kiện ổn định an sinh đời sống ngày một tốt hơn. Qua những hoạt động này cũng nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ chính quyền địa phương cũng như gia đình các thân nhân”, Đại tá Ma Công Học nói.

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Cao Bằng tổ chức tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh

Không chỉ dừng ở hoạt động thăm, tặng quà, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị tại Cao Bằng còn tổ chức dâng hương, thắp nến tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức tuần phim phục vụ miễn phí với nhiều bộ phim tài liệu lịch sử, tái hiện những chiến công của quân và dân trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động được triển khai gắn với từng địa bàn, hướng đến việc chăm lo thiết thực hơn cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

Tại xã Quảng Uyên, chính quyền địa phương cũng phối hợp các tổ chức, đoàn thiện nguyện thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ và gặp mặt người có công trên địa bàn. 

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Phường Nùng Trí Cao tổ chức Tọa đàm tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quảng Uyên, cho biết: “Xác định tháng 7 là tháng tri ân, ngay từ đầu tháng chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để tổ chức nhiều hoạt động, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, phối hợp với các đoàn, tổ chức thiện nguyện của tỉnh và các tỉnh bạn để dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ. Xã cũng tổ chức 1 cuộc tọa đàm để tri ân các gia đình chính sách để động viên các hộ gia đình, thể hiện sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay”.

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Bí thư Đảng ủy xã Hạ Lang Triệu Thanh Dung thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn

Các hoạt động tri ân dịp 27/7 tại Cao Bằng đang được tổ chức theo hướng cụ thể, gần với nhu cầu của từng gia đình. Không chỉ là những phần quà hay những buổi gặp mặt thăm hỏi, sự quan tâm thường xuyên, kịp thời và thiết thực của toàn xã hội đối với người có công và thân nhân liệt sĩ đã thể hiện rõ hơn trách nhiệm, tình cảm của cộng đồng đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của đất nước hôm nay.

Duy Thái/VOV- Đông Bắc
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