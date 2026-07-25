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"Mâm cơm bên Mẹ"- nặng lòng tri ân, ấm áp nghĩa tình

Thứ Bảy, 08:07, 25/07/2026
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VOV.VN - Những ngày tháng Bảy tri ân, chương trình "Mâm cơm bên Mẹ" tại TP Cần Thơ không chỉ mang đến những bữa cơm sum vầy mà còn là dịp để các cấp, các ngành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Không khí tại gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An (TP Cần Thơ) trở nên đông vui, ấm cúng khi các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức chương trình "Mâm cơm bên Mẹ". Mẹ Lành có chồng và 3 người con hy sinh trong kháng chiến. Năm nay Mẹ 96 tuổi và đang sống cùng người con gái thứ năm là chị Trần Thị Kim Cương.

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Lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nhà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành

Bên mâm cơm, các đại biểu thăm hỏi, động viên Mẹ Lành tiếp tục sống vui, sống khỏe; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, những đóng góp của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, các sở, ngành, đoàn thể thành phố và địa phương trao tặng Mẹ cùng gia đình nhiều phần quà, trong đó có 60 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp căn nhà.

Chị Trần Thị Kim Cương xúc động chia sẻ: "Ngày thường thì chỉ có hai mẹ con thôi, mẹ thì bây giờ nói chung già quá rồi. Cơ quan, ban, ngành luôn luôn quan tâm tới gia đình, mỗi tháng đều xuống thăm, lễ lộc, Tết nhất vẫn xuống thăm. Bữa nay nói chung chị thấy rất là vui, rất xúc động khi được các tập thể, các ban ngành quan tâm đến mẹ, tổ chức mâm cơm tri ân".

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Bữa cơm giản dị mà đầy ắp nghĩa tình tại nhà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành

Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường tổ chức chương trình "Mâm cơm bên Mẹ".

Đại diện các đơn vị cùng gia đình các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trang trí bàn thờ, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ, chế biến các món ăn truyền thống và dùng bữa với các Mẹ. Mâm cơm giản dị nhưng đầy ắp nghĩa tình, để lại trong lòng mỗi người những cảm xúc trân quý về sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú nhất cho đất nước. Qua hoạt động này, Hội mong muốn lan tỏa thông điệp "Biết ơn nguồn cội", tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

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Lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ và phường Tân An trao tặng gia đình Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành nhiều phần quà.

Bà Trần Thị Hằng cho biết: "Để thể hiện lòng biết ơn đó thì không gì hơn là thế hệ chúng ta luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mỗi hoạt động tri ân cũng là dịp để giáo dục truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và hun đúc thêm cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

"Mâm cơm bên Mẹ" không chỉ là bữa cơm sum vầy trong những ngày tháng Bảy tri ân mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để những hy sinh, mất mát của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ. Những bữa cơm đầm ấm, những lời thăm hỏi, những hành động sẻ chia tuy giản dị nhưng chứa đựng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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