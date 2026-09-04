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Cháy lớn xưởng gỗ hơn 900m2 ở Bắc Ninh, khói đen bao trùm

Thứ Sáu, 21:37, 04/09/2026
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VOV.VN - Một xưởng gỗ rộng hơn 900m² tại thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội vào tối 4/9. Lực lượng chức năng đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Khoảng 18h20, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại xưởng gỗ của ông Trần Văn Tr. ở thôn Đại Giáp, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh. Xưởng có diện tích hơn 900m2.

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Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở xã Tân Dĩnh

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội khu vực Lạng Giang, Lục Nam và Bắc Giang đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Tân Dĩnh, chính quyền địa phương và ngành điện triển khai các phương án bảo đảm an toàn, phục vụ chữa cháy. Chỉ huy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Công tác chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp tổ chức các phương án dập lửa, khống chế và ngăn cháy lan.

Do xưởng chứa chủ yếu gỗ ép và các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, tạo nhiều khói và khí độc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.

Văn Giang/VOV.VN
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