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Công an Lào Cai bác bỏ thông tin xe công vụ gặp nạn khiến 2 cán bộ mất tích

Thứ Ba, 12:02, 28/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ CSGT gặp nạn khiến 2 cán bộ mất tích là hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phát tán tin giả theo quy định.

Công an tỉnh Lào Cai chính thức bác bỏ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe công vụ và việc 2 cán bộ mất liên lạc.

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Công an tỉnh Lào Cai bác bỏ thông tin sai sự thật (ảnh: Công an Lào Cai)

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải, chia sẻ thông tin với nội dung cho rằng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến xe công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông, khiến 2 cán bộ mất tích. Thông tin này đang được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, không đúng với tình hình thực tế. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, chưa được kiểm chứng đã gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân, tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự và tâm lý của Nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không tin, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước.

Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-Tây Bắc
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