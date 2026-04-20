  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cán bộ công an tử vong sau khi ô tô va vào rào chắn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ Hai, 17:23, 20/04/2026
Một cán bộ công an tử vong, sau khi ô tô va vào rào chắn trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chiều 20/4, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), cho biết Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng nay làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 20/4, một xe ô tô con đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Bảo Hà) hướng Lào Cai - Hà Nội, khi đến địa phận xã Bảo Hà thì xảy ra tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô lao ra khỏi phần đường cao tốc, đầu xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo ông Kiên, chiếc xe ô tô gặp nạn đâm vào rào chắn, rồi bị thanh sắt va vào người trong xe, dẫn đến tử vong. Nạn nhân tử vong là một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó ngày 26/2, ô tô biển số Hà Nội khi đi đến Km159+350 đã tông vào rào tôn bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng. Vụ tai nạn này khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực.

Khoảng 10h ngày 3/3, ô tô bán tải màu trắng biển số ở Hưng Yên khi đi tới Km183+800 (xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) thì tông vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng. Cú va chạm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, xe cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Tiếp đó đến khoảng 13h ngày 3/3, tại Km194 cũng xảy ra vụ việc xe con tông vào rào chắn công trường, khiến tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 4/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát đi cảnh báo đối với các lái xe đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau liên tiếp các vụ tai nạn.

Cơ quan này cho biết tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn từ Km123 - Km244) đang thi công mở rộng làn đường, phần đường xe chạy bị thu hẹp do một phần đường bị rào chắn để phục vụ thi công mở rộng.

Đồng thời khuyến cáo các lái xe cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước và tuyệt đối không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định.

Kỹ năng văn hóa - năng lực cốt lõi của con người thế kỷ 21
Kỹ năng văn hóa - năng lực cốt lõi của con người thế kỷ 21

VOV.VN - Có một điều rất đáng suy nghĩ trong cách nhiều nền giáo dục tiên tiến nhìn về con người thời đại mới: Văn hóa không còn được xem là phần phụ trợ, mà ngày càng được nhìn như một năng lực cốt lõi.

Kỹ năng văn hóa - năng lực cốt lõi của con người thế kỷ 21

Kỹ năng văn hóa - năng lực cốt lõi của con người thế kỷ 21

VOV.VN - Có một điều rất đáng suy nghĩ trong cách nhiều nền giáo dục tiên tiến nhìn về con người thời đại mới: Văn hóa không còn được xem là phần phụ trợ, mà ngày càng được nhìn như một năng lực cốt lõi.

Công an TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh
Công an TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

VOV.VN - Ngày 20/4, tại Trường THPT Thái Phiên, các đơn vị chức năng và Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Công an TP Hải Phòng) phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời ra mắt chuyên mục “Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong”, góp phần nâng cao nhận thức và văn hóa giao thông.

Công an TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

Công an TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

VOV.VN - Ngày 20/4, tại Trường THPT Thái Phiên, các đơn vị chức năng và Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Công an TP Hải Phòng) phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời ra mắt chuyên mục “Giao thông xanh: Hành trình an toàn – vững vàng tiên phong”, góp phần nâng cao nhận thức và văn hóa giao thông.

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp
Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

