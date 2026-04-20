Cán bộ công an tử vong sau khi ô tô va vào rào chắn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều 20/4, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai), cho biết Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng nay làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 20/4, một xe ô tô con đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Bảo Hà) hướng Lào Cai - Hà Nội, khi đến địa phận xã Bảo Hà thì xảy ra tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô lao ra khỏi phần đường cao tốc, đầu xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo ông Kiên, chiếc xe ô tô gặp nạn đâm vào rào chắn, rồi bị thanh sắt va vào người trong xe, dẫn đến tử vong. Nạn nhân tử vong là một cán bộ Công an tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó ngày 26/2, ô tô biển số Hà Nội khi đi đến Km159+350 đã tông vào rào tôn bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng. Vụ tai nạn này khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó một người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực.

Khoảng 10h ngày 3/3, ô tô bán tải màu trắng biển số ở Hưng Yên khi đi tới Km183+800 (xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai) thì tông vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng. Cú va chạm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, xe cũng bị biến dạng sau tai nạn.

Tiếp đó đến khoảng 13h ngày 3/3, tại Km194 cũng xảy ra vụ việc xe con tông vào rào chắn công trường, khiến tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 4/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát đi cảnh báo đối với các lái xe đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau liên tiếp các vụ tai nạn.

Cơ quan này cho biết tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn từ Km123 - Km244) đang thi công mở rộng làn đường, phần đường xe chạy bị thu hẹp do một phần đường bị rào chắn để phục vụ thi công mở rộng.

Đồng thời khuyến cáo các lái xe cần đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phương tiện phía trước và tuyệt đối không lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định.