Hàng nghìn việc làm chờ đón các tân cử nhân ở Tây Nguyên

Tại ngày hội, đại diện 40 doanh nghiệp với 40 gian hàng đã giới thiệu hàng loạt vị trí việc làm trong lĩnh vực logistics và các ngành liên quan như: nhân viên văn phòng, kế toán, lập trình viên AI, vận hành cảng biển, kỹ thuật tàu biển, kỹ thuật ô tô… cho khoảng 4.000 sinh viên đến từ các Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên lắng nghe tư vấn viên của đơn vị tuyển dụng giới thiệu về cơ hội việc làm năm 2026

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sinh viên còn tham dự tọa đàm “Ngày hội việc làm Valoma 2026” với chủ đề “Phát triển nhân lực - Kiến tạo tương lai”. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng phỏng vấn và xu hướng việc làm trong giai đoạn mới.

Trực tiếp tham gia giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại buổi tọa đàm, đồng thời giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, ông Nguyễn Khiếu Anh – Phó Giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: “Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hàng năm đều tuyển hàng trăm vị trí việc làm cho các nghành nghề với hai trụ cột trụ cột về Cảng - Biển với chế độ đãi ngộ khá tốt đối với các bạn sinh viên mới ra trường. Chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên cần phải học tập tốt, trao dồi kiến thức, kỹ năng làm việc năng động để đáp ứng năng lực theo nhu cầu của nhà tuyển dụng thời gian tới”.

Bên cạnh các ngành nghề liên quan đến logistics có nhiều gian hàng thuộc các ngành nghề, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Đại học Tây Nguyên.

Các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc của sinh viên về việc làm

Sinh viên năm cuối Trần Hải Bình, ngành Chăn nuôi - Thú y, bày tỏ: “Sau khi tốt nghiệp, em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào vị trí phù hợp tại các công ty này và hy vọng được tuyển dụng. Qua giới thiệu, các công ty trả lương cho người lao động ở mức khá tốt nên em hy vọng được trúng tuyển và làm việc tại chi nhánh ở tỉnh Đắk Lắk, quê hương của em”.