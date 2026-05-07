  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàng nghìn việc làm chờ đón các tân cử nhân ở Tây Nguyên

Thứ Năm, 14:34, 07/05/2026
VOV.VN - Hàng nghìn cơ hội việc làm, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, đã được giới thiệu đến sinh viên Đắk Lắk và khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại sự kiện diễn ra sáng 7/5 ở Trường Đại học Tây Nguyên. Chương trình do nhà trường phối hợp với Hiệp hội Cảng - Biển tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

 

Tại ngày hội, đại diện 40 doanh nghiệp với 40 gian hàng đã giới thiệu hàng loạt vị trí việc làm trong lĩnh vực logistics và các ngành liên quan như: nhân viên văn phòng, kế toán, lập trình viên AI, vận hành cảng biển, kỹ thuật tàu biển, kỹ thuật ô tô… cho khoảng 4.000 sinh viên đến từ các Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Đại học Đông Á phân hiệu Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên lắng nghe tư vấn viên của đơn vị tuyển dụng giới thiệu về cơ hội việc làm năm 2026

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, sinh viên còn tham dự tọa đàm “Ngày hội việc làm Valoma 2026” với chủ đề “Phát triển nhân lực - Kiến tạo tương lai”. Tại đây, các chuyên gia đã chia sẻ nhiều nội dung về định hướng nghề nghiệp, kỹ năng phỏng vấn và xu hướng việc làm trong giai đoạn mới.

Trực tiếp tham gia giải đáp thắc mắc cho sinh viên tại buổi tọa đàm, đồng thời giới thiệu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, ông Nguyễn Khiếu Anh – Phó Giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết: “Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hàng năm đều tuyển hàng trăm vị trí việc làm cho các nghành nghề với hai trụ cột trụ cột về Cảng - Biển với chế độ đãi ngộ khá tốt đối với các bạn sinh viên mới ra trường. Chúng tôi mong muốn các bạn sinh viên cần phải học tập tốt, trao dồi kiến thức, kỹ năng làm việc năng động để đáp ứng năng lực theo nhu cầu của nhà tuyển dụng thời gian tới”.

Bên cạnh các ngành nghề liên quan đến logistics có nhiều gian hàng thuộc các ngành nghề, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Đại học Tây Nguyên.

Các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc của sinh viên về việc làm

Sinh viên năm cuối Trần Hải Bình, ngành Chăn nuôi - Thú y, bày tỏ: “Sau khi tốt nghiệp, em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào vị trí phù hợp tại các công ty này và hy vọng được tuyển dụng. Qua giới thiệu, các công ty trả lương cho người lao động ở mức khá tốt nên em hy vọng được trúng tuyển và làm việc tại chi nhánh ở tỉnh Đắk Lắk, quê hương của em”.

 

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động Thái Nguyên và các địa phương lân cận

VOV.VN - Diễn ra sôi động từ sáng 10/4, ngày hội việc làm tỉnh Thái Nguyên năm 2026 được kỳ vọng tạo "cú hích" kết nối cung - cầu lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn.

Đẩy mạnh kết nối nhà trường – doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên

VOV.VN - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội việc làm Job Fair 2026 với chủ đề “Career Path”, thu hút đông đảo doanh nghiệp và sinh viên tham gia, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với thị trường lao động.

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

