  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

Thứ Tư, 21:22, 27/05/2026
VOV.VN - Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Sáng nay (27/5), tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và Diễn đàn “Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số” năm 2026. 

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 411 tổ truyền thông cộng đồng; xây dựng hơn 2.000 mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ; tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho hội viên phụ nữ. Qua đó thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số năm 2026.

Năm nay, Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ cần được trang bị kỹ năng số, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ để chủ động tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng. Do đó, Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới được phát động nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Dự án 8 trong thời gian tới.

Ra mắt Ban điều hành Mạng lưới truyền thông số, Ban cố vấn Chiến dịch truyền thông

“Chiến dịch hướng tới việc trang bị cho phụ nữ những chiếc "lá chắn" công nghệ, nâng cao năng lực tiếp cận kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, để mạng Internet và điện thoại thông minh không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành công cụ đắc lực giải phóng sức lao động, nâng cao quyền năng kinh tế và vị thế xã hội. Cần bảo đảm rằng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, đều có cơ hội tiếp cận công nghệ, được học tập, được hỗ trợ và được tham gia đầy đủ vào tiến trình chuyển đổi số”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái khẳng định.

Các đại biểu cùng trao đổi tại Diễn đàn trao đổi về kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành mạng lưới truyền thông số và Ban cố vấn chiến dịch truyền thông; ra mắt chuyên mục “Bình đẳng giới thời đại số: Cơ hội cho phụ nữ” trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk; phát động chương trình “10.000 chữ ký điện tử” hưởng ứng xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra diễn đàn trao đổi về kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế và hoạt động diễu hành xe đạp tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch trên các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch chiến lược hướng tới cực tăng trưởng mới

VOV.VN - Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết sách chiến lược này mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Phú Yên, tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới, tăng liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy bứt phá kinh tế - xã hội.

Kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk: Chuyển hóa thành hành động và kết quả cụ thể

VOV.VN - Sáng 26/5, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Sôi nổi các hoạt động mừng Đại lễ Phật đản tại Đắk Lắk

VOV.VN - Hòa trong không khí hân hoan của mùa Phật đản năm 2026, những ngày này, tại nhiều chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra các hoạt động văn hóa, tâm linh và an sinh xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân và phật tử tham gia.

