Đắk Lắk phát động chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số

Sáng nay (27/5), tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới và Diễn đàn “Phụ nữ với công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời đại số” năm 2026.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã thành lập 411 tổ truyền thông cộng đồng; xây dựng hơn 2.000 mô hình phát triển kinh tế cho phụ nữ; tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số, kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho hội viên phụ nữ. Qua đó thiết thực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận chuyển đổi số và thúc đẩy bình đẳng giới.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới trong thời đại số năm 2026.

Năm nay, Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới với thông điệp “Hiểu đúng – Làm đúng – Cuộc sống tốt hơn”, hướng đến nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong môi trường số; hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ, kỹ năng số và sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phụ nữ cần được trang bị kỹ năng số, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ để chủ động tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng. Do đó, Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới được phát động nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Dự án 8 trong thời gian tới.

Ra mắt Ban điều hành Mạng lưới truyền thông số, Ban cố vấn Chiến dịch truyền thông

“Chiến dịch hướng tới việc trang bị cho phụ nữ những chiếc "lá chắn" công nghệ, nâng cao năng lực tiếp cận kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, để mạng Internet và điện thoại thông minh không còn là khái niệm xa lạ mà trở thành công cụ đắc lực giải phóng sức lao động, nâng cao quyền năng kinh tế và vị thế xã hội. Cần bảo đảm rằng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế, đều có cơ hội tiếp cận công nghệ, được học tập, được hỗ trợ và được tham gia đầy đủ vào tiến trình chuyển đổi số”, bà Nguyễn Thị Hồng Thái khẳng định.

Các đại biểu cùng trao đổi tại Diễn đàn trao đổi về kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định thành lập Ban điều hành mạng lưới truyền thông số và Ban cố vấn chiến dịch truyền thông; ra mắt chuyên mục “Bình đẳng giới thời đại số: Cơ hội cho phụ nữ” trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk; phát động chương trình “10.000 chữ ký điện tử” hưởng ứng xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra diễn đàn trao đổi về kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ trong phát triển kinh tế và hoạt động diễu hành xe đạp tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch trên các tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột.