  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đắk Lắk điều chỉnh quy hoạch chiến lược hướng tới cực tăng trưởng mới

Thứ Tư, 10:20, 27/05/2026
VOV.VN - Đắk Lắk đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết sách chiến lược này mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Phú Yên, tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới, tăng liên kết vùng, thu hút đầu tư và thúc đẩy bứt phá kinh tế - xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk sở hữu nhiều lợi thế khác biệt nổi trội như vị thế “thủ phủ cà phê” của Việt Nam hướng tới trung tâm cà phê của thế giới; là điểm giao giữa các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây; có tiềm năng phát triển logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo và kinh tế nông lâm nghiệp. Đây cũng là cơ sở để tỉnh xác lập mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Quy hoạch điều chỉnh lần này xác định mô hình phát triển “3 vùng - 3 hành lang - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng”, hướng tới tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết chặt chẽ, khai thác tối đa lợi thế từng khu vực. Đồng thời, tỉnh tập trung vào ba đột phá chiến lược gồm khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nguồn nhân lực và thể chế; kết cấu hạ tầng hiện đại.

Đại diện đơn vị tư vấn thuyết trình dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thảo luận tại kỳ họp, bà Đào Bảo Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tuy Hòa cho biết, quá trình xây dựng quy hoạch được các địa phương phối hợp rà soát rất kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tạo ra “một không gian quy hoạch chung khép kín”, phát huy tối đa tiềm năng của từng địa phương.

“Từng địa phương tùy theo đặc điểm thực tế khi mà quy hoạch chúng tôi đã nghiên cứu và mong muốn, dự định sự phát triển trong thời gian tới và chúng tôi đã đưa những ý tưởng này vào trong quy hoạch. Khi quy hoạch được phê duyệt thì tạo động lực để cho chúng tôi căn cứ trên quy hoạch đó có sự đầu tư và sự phát triển. Đầu tư từ phía Trung ương, từ phía tỉnh và kể cả nỗ lực của địa phương", bà Đào Bảo Minh kỳ vọng.

Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, điểm nổi bật của lần điều chỉnh quy hoạch này là tạo ra một không gian phát triển lớn hơn với sự kết nối liên vùng rõ nét giữa phía Đông và phía Tây

Trong quy hoạch đã xác định rõ mục tiêu phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đắk Lắk. Chính vì vậy, trong quá trình lập quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, trong đó đặc biệt chú trọng định hướng quy hoạch các vùng du lịch của tỉnh. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhiều không gian du lịch trọng điểm được định hình rõ nét, từ khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài, cao nguyên Xuân Hoà đến vườn quốc gia Yok Đôn, hồ Lắk, các vùng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và làng nghề.

“Ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch của tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu đưa vào các dự án, đề án phát triển du lịch và triển khai các kế hoạch thực hiện quy hoạch đúng định hướng”, ông Trần Hồng Tiến cho biết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, điểm nổi bật của lần điều chỉnh quy hoạch này là tạo ra một không gian phát triển lớn hơn với sự kết nối liên vùng rõ nét giữa phía Đông và phía Tây. Trong đó, phía Đông sẽ ưu tiên phát triển công nghiệp, kinh tế biển và du lịch biển; còn phía Tây tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, năng lượng tái tạo. Đây sẽ là hai động lực bổ trợ cho nhau để hình thành chuỗi giá trị kinh tế mới của Đắk Lắk. “Điều chỉnh quy hoạch lần này là cơ sở pháp lý và tiền đề rất quan trọng. Mọi định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới đều phải bám vào quy hoạch tỉnh”, ông Đỗ Thái Phong khẳng định.

Theo tính toán trong quy hoạch, từ nay đến năm 2030, Đắk Lắk cần huy động khoảng 676.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội để triển khai các dự án động lực về giao thông, hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm dịch vụ quy mô lớn. Đây cũng là giai đoạn tỉnh Đắk Lắk tập trung xử lý những “điểm nghẽn” về hạ tầng, liên kết vùng và không gian phát triển nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Xăng E10 ra mắt sớm, được đón nhận tích cực tại Đắk Lắk
VOV.VN - Hôm nay (19/5), nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk đã chính thức bán xăng E10, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận tích cực.

Gỡ khó cho xây dựng trường liên cấp ở biên giới Đắk Lắk
VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến thất thường.

Đắk Lắk khẩn trương tháo gỡ nút thắt cho các dự án thích ứng biến đổi khí hậu
VOV.VN - Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các dự án thích ứng biến đổi khí hậu, ngày 13-5, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO).

Đắk Lắk ưu tiên phát triển công nghiệp để đạt tăng trưởng 2 con số
VOV.VN - Quy hoạch phát triển công nghiệp, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa… là những nội dung đáng chú ý tại Hội thảo góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đắk Lắk tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững
VOV.VN - Nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xanh bền vững phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, hôm nay (12/5), tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

