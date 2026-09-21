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Đi ngược chiều trên Quốc lộ 1 ở Bắc Ninh, tài xế bị phạt gần 20 triệu đồng

Thứ Hai, 14:37, 21/09/2026
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VOV.VN - Tài xế ô tô biển số 30L-162.99 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Từ Sơn (TP Bắc Ninh), khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc, né tránh bị xử phạt gần 20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 21/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh cho biết đã xử lý tài xế N.V.H., trú tại phường Từ Sơn, liên quan hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên Quốc lộ 1.

Khoảng 13h ngày 19/9, tại Km151+200 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Từ Sơn, ô tô màu trắng biển số 30L-162.99 di chuyển ngược chiều với dòng phương tiện.

Di nguoc chieu tren quoc lo 1 o bac ninh, tai xe bi phat gan 20 trieu dong hinh anh 1
Chiếc xe đi ngược chiều trên Quốc lộ 1

Hình ảnh từ camera cho thấy nhiều ô tô đang lưu thông đúng chiều phải giảm tốc, né tránh chiếc xe đi ngược hướng để tránh va chạm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh xác minh, làm việc với tài xế N.V.H.

Cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý tài xế về hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều. Với lỗi này, tài xế bị phạt 20 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành đúng chiều lưu thông, biển báo và quy định về phần đường, làn đường để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Văn Giang/VOV.VN
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