Đồng Phú (Đồng Nai) phát huy thế mạnh công nghiệp, đẩy nhanh lộ trình lên phường

Thứ Tư, 16:16, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với nền tảng hạ tầng đồng bộ và hệ thống các khu, cụm công nghiệp quy mô, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai đang sẵn sàng tâm thế để trở thành một đô thị năng động, đáng sống.

Từ vị thế chiến lược đến tầm nhìn đô thị hóa

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường trực thuộc tỉnh, trong đó có xã Đồng Phú. Việc này nhằm tạo tiền đề quan trọng để hiện thực hóa Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. 

Theo đề án, phường Đồng Phú được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên 138,66km2 và quy mô dân số 39.213 người.

Phường Đồng Phú được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng

Nằm ở vị trí cửa ngõ chiến lược, địa phương sở hữu mạng lưới giao thông kết nối liên vùng hoàn hảo. Trong đó, trục chính ĐT.741 dài 13,5 km chạy dọc trung tâm là huyết mạch nối TP.HCM với các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các tuyến đường kết nối ĐT.741 với đường Đồng Phú – Bình Dương và hệ thống đường vào các khu công nghiệp đang dần hoàn thiện, tạo thành đòn bẩy thu hút đầu tư và rút ngắn khoảng cách giao thương.

Đường ĐT.741, đoạn đi qua xã Đồng Phú

Không chỉ có lợi thế hạ tầng, thiên nhiên còn ưu ái cho nơi đây cảnh quan đặc trưng với hồ Suối Giai và hồ Bà Mụ (Bàu Cọp). Tổng diện tích mặt nước gần 500 ha này không chỉ điều hòa sinh thái mà còn là dư địa lớn để phát triển du lịch nghỉ dưỡng và thể thao dưới nước trong tương lai, hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh bền vững.

Hồ Suối Giai

"Thủ phủ" công nghiệp và sức sống kinh tế mới

Điểm tựa vững chắc nhất để Đồng Phú tự tin lên phường chính là tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Hiện nay, địa phương đang sở hữu hệ thống sản xuất công nghiệp đồ sộ với Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú quy mô 189 ha đang mở rộng giai đoạn 2 thêm 317 ha; Khu công nghiệp Nam Đồng Phú quy mô 69 ha đang mở rộng lên 480 ha.

Khu công nghiệp Nam Đồng Phú 

Ngoài ra, hệ thống 4 cụm công nghiệp gồm Hà Mỵ, Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 và Tân Phú với tổng diện tích hơn 150 ha đã tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng đã mang lại những con số ấn tượng khi thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 91,2 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội đạt kết quả vượt bậc khi toàn địa phương hiện chỉ còn 1 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú

Nhiều doanh nghiệp lớn đã chọn nơi đây làm bến đỗ như Công ty Đại Đông Phương chuyên xuất khẩu nội thất hay Công ty CP Kim Tín Gỗ Xanh với hơn 700 container xuất khẩu mỗi năm.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, phục vụ nhân dân.

Khát vọng về một đô thị đáng sống

Dưới góc nhìn của lãnh đạo địa phương, việc lên phường là cơ hội để nâng tầm quản trị.

Trung tâm hành chính của xã Đồng Phú

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú chia sẻ, việc lên phường là cơ hội để tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng đô thị hiện đại, minh bạch trên nền tảng số.

Khát vọng của địa phương là xây dựng một đô thị năng động, nơi sự hài lòng và hạnh phúc của người dân chính là thước đo cao nhất cho hiệu quả của quá trình đô thị hóa.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú: Việc HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương thành lập phường Đồng Phú không chỉ là sự thay đổi về danh xưng hành chính, mà còn là cột mốc quan trọng mở ra không gian phát triển mới.

Tuy nhiên, bước chuyển mình này cũng đặt ra những bài toán mới về hạ tầng kỹ thuật và an sinh. Các doanh nghiệp kỳ vọng khi lên phường, hệ thống chiếu sáng, nước sản xuất và đặc biệt là chính sách nhà ở xã hội sẽ được quan tâm đúng mức để người lao động có thể an cư lạc nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, quyết tâm đưa Đồng Phú bứt phá, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển chung của khu vực trong tương lai gần.

Lãnh đạo xã Đồng Phú, gồm:

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Phú.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng.

Ông Hồ Hùng Phi, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng bộ UBND xã Đồng Phú.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
Quốc hội sẽ xem xét thành lập thành phố Đồng Nai vào đợt 2 kỳ họp thứ Nhất

Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư giáo dục, tạo đột phá cho vùng biên giới

Sân bay Long Thành vận hành, du lịch Đồng Nai không thể đi lối cũ

