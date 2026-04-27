Giải cứu hai du khách lạc trong rừng sâu Tây Yên Tử ở Bắc Ninh

Thứ Hai, 08:51, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn 4 giờ nỗ lực, Công an xã Tây Yên Tử (Bắc Ninh) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy hai du khách bị lạc tại Khu du lịch tâm linh và đưa về an toàn.

Theo đó khoảng 11 giờ 45 phút ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc có hai công dân bị lạc trong rừng khi đang tham quan Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử. Đáng chú ý, một trong hai du khách bị ong rừng đốt dẫn đến mệt mỏi, choáng váng.

giai cuu hai du khach lac trong rung sau tay yen tu o bac ninh hinh anh 1
Hai du khách khi được tìm thấy

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tây Yên Tử nhanh chóng liên lạc, hướng dẫn giữ bình tĩnh và ở yên tại chỗ để chờ hỗ trợ. Đồng thời, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử triển khai các mũi tìm kiếm. Các tổ công tác chia nhau rà soát dọc các tuyến đường mòn, khe suối và khu vực hiểm trở mà các du khách có thể đi qua.

Mặc dù khu vực là rừng già, địa hình phức tạp, nhiều vực sâu, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế do cây cối rậm rạp, nhưng với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ", các chiến sĩ không quản ngại khó khăn, tập trung cao độ để sớm tiếp cận người bị nạn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách tại một khu vực hẻo lánh. Sau khi sơ cứu, ổn định tâm lý, cả hai được đưa ra khỏi rừng an toàn, sức khỏe ổn định.

giai cuu hai du khach lac trong rung sau tay yen tu o bac ninh hinh anh 2
Hai du khách (3 và 4 từ trái qua) chụp ảnh với lực lượng tham gia tìm kiếm

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, các du khách gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Yên Tử và các lực lượng phối hợp. Hành động trách nhiệm của lực lượng chức năng không chỉ bảo đảm an toàn cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng cán bộ, công an cơ sở.

Văn Giang/VOV.VN
Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

Học sinh ở thủ phủ vải thiều Bắc Ninh mong ước về một cây cầu kiên cố

VOV.VN - Nhiều năm qua, cây cầu tạm tại xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khiến việc đi lại, học tập và sản xuất của người dân gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

Bắc Ninh vận hành chính quyền 2 cấp: Bước đệm tương lai số, phát triển bền vững

VOV.VN - Sau những đợt sắp xếp địa giới hành chính, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang trở thành trọng tâm của tiến trình cải cách bộ máy tại Bắc Ninh. Đây không đơn thuần là một cuộc thay đổi về mặt cơ học mà là nỗ lực phá vỡ những rào cản xơ cứng.

Bắc Ninh thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp Yên Lư

Bắc Ninh thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp Yên Lư

Bắc Ninh thúc tiến độ dự án Khu công nghiệp Yên Lư

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với khu công nghiệp (KCN) Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1.

