Giữ bản sắc, mở hướng làm giàu cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng nông thôn mới gắn với giữ gìn bản sắc

Ngày 8/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn những nội dung gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 tại xã Mỹ Đức. Hội nghị tập trung cung cấp kiến thức về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, đồng thời nâng cao nhận thức về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền, xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư cơ sở hạ tầng hay hoàn thiện các tiêu chí, mà hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường sống văn minh, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, con người và việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong quá trình phát triển đất nước.

Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị này cần được đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Biến chủ trương thành những việc làm cụ thể

Thông qua lớp tuyên truyền, các đại biểu và người dân được cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời trao đổi những vấn đề thực tế tại địa phương và xác định những việc có thể triển khai ngay trong đời sống, sản xuất.

Các nội dung được trao đổi tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; phát triển sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc trưng; bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với du lịch; bảo vệ môi trường; học nghề; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền đề nghị các đại biểu, người dân phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn để cùng báo cáo viên tìm ra cách làm phù hợp với điều kiện cơ sở.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Tài chính, trao đổi chuyên đề Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Sau hội nghị, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận và người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, đưa những nội dung được trao đổi vào thực tiễn.

Tại hội nghị, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, đại diện các mô hình phát triển kinh tế, mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Mỹ Đức được tập huấn chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Chuyên đề do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, giảng viên Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Tài chính, trao đổi, chia sẻ, giúp các đại biểu có thêm kiến thức và góc nhìn thực tiễn để vận dụng phù hợp tại cơ sở.

Mỗi người dân là một tuyên truyền viên

Tham gia hội nghị, chị Nguyễn Thị Mịch, người dân tộc Mường, thôn Phú Cốc, cho biết các nội dung tuyên truyền cung cấp nhiều thông tin thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Người dân cũng được hướng dẫn cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ, chăm lo đời sống, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo chị Nguyễn Thị Mịch, những kiến thức này giúp người dân chủ động hơn trong tham gia các phong trào tại địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

Đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn giữ gìn bản sắc văn hóa đồng thời phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức Dương Văn Học mong muốn sau hội nghị, mỗi đại biểu sẽ trở thành một “tuyên truyền viên”, chia sẻ những kiến thức được tiếp nhận với gia đình, hàng xóm và bà con trong thôn; cùng nhau gìn giữ những nét văn hóa đẹp của dân tộc.

Từ những nội dung được trao đổi tại hội nghị, các chủ trương về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa được cụ thể hóa gần hơn với đời sống người dân.

Qua đó, đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu bản sắc.