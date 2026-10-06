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Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, tuyên truyền hiệu quả đến người dân

Thứ Ba, 11:24, 06/10/2026
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VOV.VN - Gần 100 cán bộ cơ sở tại Thái Nguyên được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng dân số và cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nắm chắc nội dung để truyền đạt về tảo hôn

Ngày 5/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 công chức các xã khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên trực tiếp phụ trách quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp kiến thức về thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu; quy định pháp luật và những nội dung liên quan đến công tác triển khai dự án tại cơ sở.

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Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thái Nguyên đề nghị cán bộ cơ sở nắm chắc các nội dung được truyền đạt để vận dụng thiết thực vào công tác quản lý, triển khai dự án tại địa phương.

Cán bộ cơ sở cần nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường phối hợp giữa các ngành dân tộc, y tế, giáo dục, tư pháp, văn hóa, trẻ em, bình đẳng giới và giảm nghèo. Công tác phòng, chống tảo hôn cần được gắn với thực hiện chính sách dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

“Cán bộ cơ sở cần bám địa bàn, gần dân, chủ động phát hiện nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để tham mưu và tổ chức các giải pháp phù hợp”, ông Sơn nhấn mạnh.

Nâng cao nhận thức, giảm hệ lụy cho thế hệ sau

Dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030.

Việc triển khai dự án nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, về những tác động của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đối với sức khỏe, chất lượng dân số và sự phát triển của thế hệ sau.

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Quang cảnh hội nghị tập huấn

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tư vấn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, chương trình hướng tới từng bước thay đổi nhận thức, hành vi của người dân; hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội nghị cũng là dịp để đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện dự án được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cao Thắng/VOV.VN
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