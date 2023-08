Hàng nghìn người bị “mắc kẹt” nhiều giờ khi đi lễ đền Cô Chí Mìu

Theo người dân phản ánh, khoảng 00h30 phút đến 5h sáng nay (16/8 tức 1 tháng 7 âm lịch) có hàng nghìn du khách thập phương cùng các xe ô tô lớn nhỏ, xe máy bị “mắc kẹt” tại khu vực đền Cô Chí Mìu, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Cảnh tượng này đã tạo sự ùn tắc giao thông nhiều giờ, mất an ninh trật tự địa phương.

Chị V.T.H ở Hà Nội cho biết, chị và gia đình thường xuyên đi lễ đền Cô Chí Mìu vào rạng sáng ngày mồng 1 hàng tháng. Theo chị H., đền Cô Chí Mìu từ lâu được đồn rất linh thiêng với sự tích cho rằng Cô Chí Mìu cứ đêm 30, rạng sáng ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng, sẽ giáng đền chứng lễ và ban lộc cho mọi người, do vậy rất đông khách thập phương cả nước về làm lễ.

Du khách chen chúc nhau về đến Cô Chí Mìu lễ rạng sáng ngày 1/7 âm lịch

“Thời gian từ 22h đêm cho tới 01h sáng hôm sau là thời điểm khách từ các tỉnh đổ về đông nhất. Rất nhiều xe ô tô chen chúc nhau không đi được nên phải đỗ lại và gửi xe ở phía ngoài xa đền. Vì khoảng cách từ vị trí này vào đền dài khoảng 3 km, và tránh muộn giờ làm lễ, nên nhiều người đã lựa chọn hình thức đi xe ôm, số khác tự đi bộ vào bên trong để không phải mất tiền thuê xe” - chị H. chia sẻ.

Hàng trăm chiếc ô tô bị ùn tắc tại các lối đi xung quanh khu vực ra vào đền

Anh N.V.T ở khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang than vãn: “Khi tan lễ, hiện tượng ùn tắc giao thông, tiếng còi xe ầm ĩ trở thành nỗi khiếp đảm cho chúng tôi. Người giẫm lên chân nhau để đi, trẻ con khóc om sòm vì quá sợ, ô tô, xe máy chen chúc nhau từng li để thoát khỏi cảnh tượng này. Ở hai bên đường, hàng trăm xe ôm dừng đỗ ngổn ngang, ngang nhiên đứng bắt, chào khách. Hai dòng người đối ngược nhau, một bên thì cố gắng vào đền, một bên thì cố gắng thoát ra, không ai nhường ai, cũng không có lực lượng chức năng giải quyết. Người thân của tôi phải xuống xe đi bộ để thoát ra đường ngoài cho nhanh, còn tôi thì chỉ biết ngồi trên ô tô để đợi đến lúc đi được”.

Cánh tài xế ngán ngẩm khi bị "vây kín", không có lối thoát khỏi khu vực đền Cô Chí Mìu

Trước sự việc trên, nhiều khách thập phương đã gọi điện “cầu cứu” nhà Đền Cô Chí Mìu có biện pháp hay thông báo ngành chức năng đến "giải cứu", phân luồng giao thông để du khách được ra về an toàn thì được đại diện nhà Đền trả lời rằng; nhà Đền chỉ có trách nhiệm xử lý những vụ việc xảy ra trong phạm vi tại đền, còn việc xảy ra ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự là trách nhiệm của chính quyền địa phương và lực lượng công an xã.

“Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo sự việc ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự tại khu vực nhà đền vào thời điểm du khách về lễ đông. Thậm chí chúng tôi cũng báo cáo có việc người dân địa phương cố tình tạo sự ùn tắc, cản trở giao thông để khách thập phương không đi được ô tô, phải đi xe ôm vào đền để lễ… nhưng chính quyền xã và lực lượng công an địa phương vẫn không có biện pháp gì. Họ không vào cuộc thì chúng tôi cũng không biết làm gì được” - ông Trần Văn Dần, thủ nhang đền Cô Chí Mìu cho biết.

Nhiều xe ô tô có len lỏi vào các tuyến đường nhỏ của người dân địa phương gần đền Cô Chí Mìu nhưng vẫn không thoát khỏi sự ùn tắc

Khi phóng viên liên hệ, thông tin sự việc với ông Vũ Văn Báo, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang thì ông Báo cho biết tuyến đường chính vào đền Cô Chí Mìu rất rộng và to, đoạn từ đường QL1 vào đền rộng đến 6m cho nên không thể xảy ra ùn tắc đường được (!?).

"Tháng nào chúng tôi cũng cho công an đến nắm tình hình mà không thấy có vấn đề gì. Khi nhận được thông tin như vậy thì tháng tới chúng tôi sẽ cho công an đến nắm thêm sự việc rồi sẽ báo cáo lãnh đạo huyện và công an huyện để có biện pháp xử lý cho tốt” - ông Báo nói.

Việc một nơi linh thiêng, được hàng vạn du khách thập phương biết đến như đền Cô Chí Mìu lại thường xuyên xảy ra tình trạng hỗn loạn, ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, thiếu quản lý của chính quyền địa phương là điều không thể chấp nhận được. Thậm chí, người dân địa phương còn ngang nhiên gây khó khăn cho du khách nhằm trục lợi. Những sự việc này đã làm ành hưởng đến chính sách phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng mà tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh.