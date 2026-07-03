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Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk hướng mạnh về cơ sở, đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ Sáu, 16:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp là hai lĩnh vực đột phá được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk xác định trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là nội dung được thống nhất tại Đại hội đại biểu lần thứ I của Hội, diễn ra trong hai ngày (2 - 3/7).

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên trước khi hợp nhất đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo với tổng giá trị hơn 403 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,3 triệu lượt người; nhiều phong trào như Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo, hiến máu tình nguyện, phòng chống thiên tai đều vượt chỉ tiêu.

Sau hợp nhất, Hội Chữ thập đỏ Đắk Lắk bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với mục tiêu xây dựng tổ chức chuyên nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; đồng thời xác định hai lĩnh vực đột phá là chuyển đổi số, số hóa địa chỉ nhân đạo và xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó nhanh.

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Ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 người.

Chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý nguồn lực và phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo.

“Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống Hội, ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, quản trị nguồn lực, truyền thông, vận động nhân đạo và kết nối các nhà tài trợ; xây dựng hình ảnh Hội hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp. Tiếp tục quan tâm phối hợp, tăng cường lồng ghép các chương trình an sinh xã hội với hoạt động nhân đạo, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

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Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 người. Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được suy tôn là chủ tịch Danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.

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Đắk Lắk quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại núi Đá Đen

VOV.VN - Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền xã Krông Bông đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Đá Đen, dưới chân dãy Chư Yang Sin. Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của thế trận lòng dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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