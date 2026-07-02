Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng bắn 5 phát súng khiến một người tử vong

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 18h55 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về vụ giết người, khiến một người đàn ông tử vong xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Vụ án xảy ra tại quán nước số 176 đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột. Vụ án mang tính chất rất manh động.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 18h51, khi ông Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật thì một nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch, mặc áo màu xanh lá cây có chữ "Grab", điều khiển xe máy màu trắng - đỏ dừng gần hiện trường rồi đi bộ tiếp cận.

Nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Clip ghi lại thời điểm nổ súng (Clip từ camera nhà dân)

Đối tượng sau đó dùng vật nghi là súng (chưa xác định chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.

Người dân hiếu kỳ tụ tập rất đông khu vực xảy ra vụ án (Clip: Nguyễn Tuấn Đạt)

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nghi án chồng sát hại vợ rồi đăng hình lên mạng, sau đó ra đầu thú VOV.VN - Công an phường Hiệp Bình (thuộc TP Thủ Đức cũ) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại một căn nhà trên đường số 20.