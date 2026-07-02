Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng bắn 5 phát súng khiến một người tử vong
VOV.VN - Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong trước một quán nước trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 18h55 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về vụ giết người, khiến một người đàn ông tử vong xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải (SN 1979, trú Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk).
Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 18h51, khi ông Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật thì một nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch, mặc áo màu xanh lá cây có chữ "Grab", điều khiển xe máy màu trắng - đỏ dừng gần hiện trường rồi đi bộ tiếp cận.
Đối tượng sau đó dùng vật nghi là súng (chưa xác định chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái của nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./.