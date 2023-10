Kênh tương tác giữa chính quyền Bắc Ninh với người dân có tỷ lệ xử lý đạt 94%

Thông tin trên được Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bắc Ninh cho biết chiều 9/10 tại sự kiện do Sở TT&TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội nhà báo tỉnh tổ chức với sự tham dự của hơn 50 cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Theo ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ông Nghiêm Văn Hách - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Cụ thể, tỷ lệ trung bình cấp tỉnh đạt 94,6%; cấp huyện đạt 95,5%, cấp xã đạt 97,5% (vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 17/NQ-CP đề ra giai đoạn 2021-2025). Các chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 35%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 toàn tỉnh là 70,9%; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt 28,9%.

Đặc biệt, tỷ lệ tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị trên thiết bị di động của toàn tỉnh đến ngày 13/9 đạt 90%.

"Một điểm sáng trong chuyển đổi số, đó là Bắc Ninh đã phát triển, mở rộng ứng dụng “Phản ánh kiến nghị” thành kênh tương tác tổng hợp giữa người dân và các cơ quan nhà nước, đã triển khai đến 252 cơ quan, đơn vị với 1326 cán bộ xử lý. Nhiều người dân đã tích cực tham gia phản ánh, kiến nghị được gửi tới các cơ quan; nhiều phản ánh, kiến nghị đã được xử lý kịp thời, được người dân hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao. Tính đến tháng 4/2023 đã nhận được 3327 phản ánh kiến nghị với tỷ lệ xử lý đạt 94%"- ông Hách thông tin.

Trong mục tiêu xây dựng tỉnh An toàn giao thông, hướng đến trở thành địa phương duy trì tốt hoạt động của hệ thống camera giám sát (gồm gần 300 camera thuộc dự án thí điểm giám sát tại các điểm trọng yếu, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, các trường học, địa điểm công cộng và điểm nút giao thông quan trọng) ổn định, từ năm 2021, UBND thành phố Bắc Ninh đã triển khai thêm 645 camera trên địa bàn thành phố, nâng tổng số camera được quản lý tại Trung tâm dữ liệu tỉnh đạt gần 1000 camera. Hệ thống camera này đã giúp điều tra nhanh và xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông, đóng góp hiệu quả vào bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, hệ thống nộp thuế điện tử của ngành thuế được triển khai theo ngành dọc đã liên kết với 51 ngân hàng trên toàn quốc, trên 98% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; trên 98% chứng từ nộp thuế điện tử, trên 98% số tiền nộp thuế điện tử; 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 100% bệnh viện cấp tỉnh đã triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng; Tỷ lệ chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội một lần thực hiện qua ngân hàng về số lượt người và về giá trị chi trả đạt trên 75%; 100% chi trả nợ cấp thất nghiệp qua ngân hàng…

Toàn cảnh Hội nghị

Tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt 100% (14.835 doanh nghiệp, tổ chức); Tỷ lệ hộ kê khai thuế đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử đạt 100% (1.155 hộ). Số lượng hóa đơn điện tử đã được tạo lập đạt 22.642.296 hóa đơn…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phó Văn Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, kết quả này chỉ là ngắn hạn, tới đây Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ để cùng nhìn nhận đánh giá những kết quả cũng như những khó khăn thách thức trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và những giải pháp trong thời gian tới.