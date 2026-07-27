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Khám sức khỏe miễn phí cho gần 7.000 người có công, thân nhân liệt sĩ ở Vĩnh Long

Thứ Hai, 10:22, 27/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho gần 7.000 người có công và thân nhân liệt sĩ tại các địa bàn vùng sâu.

Hoạt động được triển khai tại các xã Trung Ngãi, Càng Long, Châu Thành, An Trường, Hưng Nhượng, Bình Đại, Phú Thuận và phường Duyên Hải. Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ tổ chức khám tổng quát, siêu âm tầm soát các bệnh ngoại tiêu hóa, ngoại niệu; phối hợp khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người dân.

kham suc khoe mien phi cho gan 7.000 nguoi co cong, than nhan liet si o vinh long hinh anh 1
Vĩnh Long khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người có công, thân nhân liệt sĩ nhân dịp 27/7

Ngoài ra, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử VNeID và phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”, giúp người dân vùng sâu chủ động theo dõi sức khỏe, đặt lịch khám trực tuyến, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, ngành y tế còn phối hợp với chính quyền địa phương, nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà, xe lăn… cho những thương, bệnh binh bị ảnh hưởng về sức khỏe.

Bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngành y tế của chúng tôi cũng thể hiện sự tri ân của mình đối với những người đã có công với đất nước. Theo đó chúng tôi tổ chức khám và cấp phát thuốc, cũng như tặng quà cho người dân ở các địa phương. Đồng thời chúng tôi cũng lập sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe của bà con”.

kham suc khoe mien phi cho gan 7.000 nguoi co cong, than nhan liet si o vinh long hinh anh 2
Đại diện thương, bệnh binh bị ảnh hưởng về sức khỏe nhận xe lăn

Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo sức khỏe người có công và gia đình chính sách.

 

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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