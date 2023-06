Khen thưởng tập thể, cá nhân trong điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc về công tác phối hợp của các đơn vị trong điều tra, làm rõ vụ án, ngày 12/6, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Hải Dương.

Trong thư khen, Thứ trưởng đánh giá đây là thành tích xuất sắc thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh trong triển khai chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Phương án nghiệp vụ số 06/PA-BCA-C02 về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội. Đồng thời, phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực, hiệu quả giữa Công an các địa phương với các đơn vị, nghiệp vụ của cơ quan Bộ, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phòng ngừa, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân. Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tham gia phá án. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị với tổng số tiền 160 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã trích ngân sách 100 triệu đồng bổ sung kinh phí hỗ trợ các lực lượng điều tra, khám phá vụ án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có một quần chúng nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng Giấy khen 4 tập thể, 23 cá nhân là cán bộ chiến sĩ Công an, Công an xã bán chuyên trách và quần chúng nhân dân tích cực giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh, bắt giữ đối tượng gây ra vụ án.

Chia sẻ với Trung tá Nguyễn Đăng Ninh, Trưởng Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng, Bộ Công an đã trợ cấp đột xuất 5 triệu đồng, Công an tỉnh Hải Dương cũng trợ cấp 5 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, việc nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây án là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh đấu tranh, triển khai đồng bộ giải pháp góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức...

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng (áo trắng) trao thưởng cho các lực lượng tham gia phá án Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Theo Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, vụ cướp tiệm vàng là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, là vụ án điển hình về áp dụng biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, đặc biệt phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng Công an xã, Công an xã bán chuyên trách. Thành công từ vụ án giúp Công an tỉnh rút ra nhiều kinh nghiệm.

Như tin đã đưa, khoảng 20 giờ ngày 7/6, có 2 đối tượng đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter xông vào hiệu vàng Đức Nam ở thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành do ông Nguyễn Đức Nam làm chủ. Một đối tượng chĩa súng đe dọa, khống chế anh Nguyễn Đăng Ninh (sinh năm 1977, con trai của ông Nguyễn Đức Nam), hiện là Trưởng Công an xã Tuấn Việt; đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày để lấy vàng. Thấy các đối tượng manh động, anh Ninh đã hô hoán và chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng. Đối tượng cầm súng đã bắn về phía anh Ninh làm anh bị trúng 2 viên đạn; sau đó, 2 đối tượng bỏ lại xe máy và bỏ trốn. Anh Ninh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng.

Chỉ sau 8 giờ, các lực lượng Công an đã truy bắt được 2 đối tượng gây án là Lương Văn Đạt (sinh năm 1990, trú tại thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (sinh năm 1989, trú tại thôn Lâm Cao, xã Tự Cường), đều ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng. Lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng côn quay (trong súng có 5 viên đạn) và tang vật liên quan đến vụ cướp./.