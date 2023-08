Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc ứng phó với mưa lũ

Mưa lũ đã làm thương vong 7 người dân tại huyện Than Uyên. Ngoài ra, đến sáng nay (6/8), mưa lũ đã gây ra hàng chục điểm sạt lở ta tuy dương, ta luy âm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã với khối lượng hàng chục nghìn mét khối đất, đá.

Đặc biệt, ghi nhận thiệt hại lớn nhất trong đợt mưa lũ lần này tại Lai Châu là các điểm sạt sụt ta luy âm tại km 198+289, 196+730 quốc lộ 4H và km 41+800 tỉnh lộ 129, gây chia cắt về giao thông giữa huyện Mường Tè (Lai Châu) và huyện Mường Nhé (Điện Biên); giữa huyện Sìn Hồ và thành phố Lai Châu.

Nhiều phương tiện qua lại quốc lộ 4H gặp khó khăn do đường ngập úng, trơn trượt

Hiện nay, vị trí sạt lở trên quốc lộ 4H đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục tạm để thông đường; riêng điểm sạt lở tại tỉnh lộ 129 đang được cắm biển cảnh báo cấm phương tiện lưu thông.

Huyện biên giới Mường Tè là địa phương ghi nhận có lượng mưa trung bình lớn nhất, luôn duy trì hơn 100mm/đợt và cũng là địa bàn ghi nhận có nhiều thiệt hại của tỉnh Lai Châu. Ngoài các điểm sạt lở trên quốc lộ 4H, địa phương còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở khác trên đường tỉnh 127 và các tuyến đường liên xã, liên bản, với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông cho nhiều xã, bản, khu dân cư.

Ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè cho biết, mưa lớn tại địa phương đã gây ngập úng ở vùng trũng, đổ gãy 4 cột điện 35KV và 0,4KV; sạt lở ta tuy dương đã làm hư hỏng nặng 2 ngôi nhà.

“Huyện đã tiến hành rà soát trên phạm vi toàn huyện, để chỉ đạo, di dời những địa điểm, vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao. Qua theo dõi nắm tình hình trên địa bàn huyện, hiện nay chưa có xảy ra bất thường làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Huyện sẽ tiếp tục chủ động rà soát, để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra với phương châm 4 tại chỗ”, ông Khánh cho biết nói

Ngay trong sáng nay tại lai Châu vẫn tiếp tục xuất hiện các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố; các Sở, ngành, địa phương chủ động các biên pháp phòng chống, ứng phó. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí lực lượng rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, lún sụt đất, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn dân cư, an toàn hồ đập trên địa bàn.