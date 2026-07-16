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Lào Cai bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thứ Năm, 16:57, 16/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay 16/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã bàn giao 821 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai cho biết: 821 mẫu hài cốt được các lực lượng lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính khoa học và khách quan.

Việc bàn giao mẫu hài cốt là một trong những nội dung quan trọng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên.

lao cai ban giao 821 mau hai cot liet si phuc vu giam dinh adn hinh anh 1
Các mẫu hài cốt liệt sĩ được niêm phong và vận chuyển đến Viện Pháp y Quốc gia theo đúng quy trình

Thông qua kết quả giám định ADN, các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Theo báo cáo của lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này đã khai quật được 1.251 phần mộ liệt sĩ tại 16 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; lực lượng đã lấy 821 mẫu; số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu là 430.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch theo kế hoạch đề ra.

PV/VOV-Tây Bắc
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