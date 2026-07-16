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Điện Biên bàn giao thêm 668 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thứ Năm, 10:53, 16/07/2026
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VOV.VN - Sáng 16/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là đợt bàn giao thứ ba của tỉnh Điện Biên trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các mẫu hài cốt này được lấy tại Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng. Toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, khách quan, tạo cơ sở để phục vụ giám định ADN.

Dien bien ban giao them 668 mau hai cot liet si phuc vu giam dinh adn hinh anh 1
Các lực lượng chuyên môn đối chiếu, ký xác nhận biên bản bàn giao hồ sơ tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, Chiến dịch 500 ngày đêm là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác, bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy tại các nghĩa trang, lựa chọn phương pháp khai quật phù hợp với từng nghĩa trang, từng phần mộ nhằm bảo đảm hiệu quả và tiến độ; lực lượng thực hiện nhiệm vụ quyết tâm hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu theo kế hoạch được giao.

Thông qua kết quả giám định ADN, các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tổng hợp từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.940 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao; lấy được 1.822 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại hai Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia là Độc Lập và A1, đồng thời thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 4.594 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 22/12/2026, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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