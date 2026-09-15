Lũ Đồng Tháp Mười tiếp tục lên, một số nơi vượt báo động I

Mực nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh, đang tiếp tục lên, trong đó trạm Mộc Hóa và Tuyên Nhơn đã vượt báo động I. Cơ quan chuyên môn dự báo mực nước còn tiếp tục biến động trong những ngày tới, đỉnh lũ cao nhất năm 2026 có thể xuất hiện vào khoảng giữa đến cuối tháng 10.

Mực nước vùng Đồng Tháp Mười dự báo tiếp tục lên theo triều đến giữa và cuối tuần này

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, từ ngày 15/9, mực nước tại các trạm đo trong vùng Đồng Tháp Mười có xu thế tăng do ảnh hưởng của mưa lũ vùng thượng nguồn kết hợp với triều cường. Mực nước tăng trung bình từ 0,02-0,06m mỗi ngày đêm.

Lúc 7h ngày 15/9, mực nước tại trạm Mộc Hóa đạt 1,42m, cao hơn báo động I tầm 0,22m. Tại trạm Tuyên Nhơn, mực nước đạt 1,15 m, cao hơn báo động I khoảng 0,05m. Trạm Tân Hưng ở mức 2m, thấp hơn báo động I khoảng 0,20m.

Tại các trạm khác, mực nước cũng đang tăng. Tân Châu đạt 3,39m, tăng 0,02m so với ngày trước; Vĩnh Hưng đạt 1,87m, tăng 0,02m; Hưng Điền đạt B 2,20m, tăng 0,03m; Vĩnh Đại đạt 1,69m, tăng 0,02m; Kiến Bình đạt 1,19m, tăng 0,04m.

So với cùng kỳ năm 2025, mực nước tại phần lớn các trạm vùng Đồng Tháp Mười hiện cao hơn, từ 0,04-0,38m; riêng trạm Tân Hưng thấp hơn 0,20m. Tuy nhiên, mực nước hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm có lũ lớn. So với năm 2011, thấp hơn từ 0,22-0,75m; so với năm 2000, thấp hơn từ 1,13-1,91m.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1 đến 2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động trên mức báo động I, sau đó xuống chậm. Đến ngày 18/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu dự báo khoảng 3,4m, thấp hơn báo động I 0,1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc khoảng 3m, ở mức báo động I.

Riêng khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, mực nước dự báo tiếp tục lên theo triều đến giữa và cuối tuần. Tại Mộc Hóa, mực nước cao nhất dự báo ngày 18/9 khoảng 1,35m; Tuyên Nhơn 1,12m vào ngày 17/9; Kiến Bình 1,25m vào ngày 17/9. Tại Tân Hưng, mực nước có thể đạt 2,38m vào ngày 20/9; Vĩnh Hưng khoảng 2,25m và Vĩnh Đại khoảng 2,45m.

Đáng chú ý, đợt triều cường từ ngày 15/9 được cảnh báo tiếp tục làm mực nước khu vực phía Nam tỉnh tăng nhanh, lên mức báo động II đến báo động III, gây nguy cơ ngập lụt diện rộng tại một số khu vực.

Đỉnh lũ cao nhất năm 2026 có thể xuất hiện vào giữa đến cuối tháng 10

Về diễn biến cả mùa lũ, Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh dự báo đỉnh lũ năm 2026 tại một số trạm đầu nguồn có thể xấp xỉ hoặc cao hơn báo động I. Hưng Điền B dự kiến đạt 3 đến 3,2m; Vĩnh Đại 2,3-2,5m; Tân Hưng 2,5-2,7m, cao hơn báo động I; Vĩnh Hưng 2,5-2,7m. Tại Mộc Hóa, đỉnh lũ dự báo khoảng 1,7-1,8m, cao hơn báo động II.

Đỉnh lũ cao nhất năm được dự báo xuất hiện vào khoảng giữa đến cuối tháng 10/2026.