Mái ấm công đoàn, điểm tựa an cư, tiếp sức cho người lao động ở Đà Nẵng

Chị Võ Thị Chín, công nhân Công ty TNHH MTV In tổng hợp Hòa Cầm, thành phố Đà Nẵng thuộc diện khó khăn. Vợ chồng chị sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, đồng lương công nhân không đủ tiền chợ hàng ngày. Mong ước có một ngôi nhà khang trang đối với chị Chín vẫn còn xa vời.

Từ Chương trình “Mái ấm công đoàn”, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình chị Võ Thị Chín 60 triệu đồng. Gia đình vay mượn thêm, đoàn thanh niên địa phương đến giúp ngày công, gia đình chị Võ Thị Chín hoàn thiện ngôi nhà kiên cố, yên tâm mỗi mùa mưa bão.

“Nhà nhỏ xuống cấp nên muốn sửa sang cho ổn định, đồng lương công nhân khó khăn nên Liên đoàn Lao động trợ giúp kinh phí thêm vào làm nhà mới nhà ở, tôi yên tâm làm việc”, chị Chín nói.

Trao kinh phí làm nhà "Mái ấm công đoàn" tặng người lao động hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã trở thành điểm tựa đối với nhiều đoàn viên hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. Ông Lê Đình Tám, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng cũng được hỗ trợ tiền sửa nhà. Gia đình ông Tám gặp biến cố khi con gái 29 tuổi mắc bệnh ung thư tuyến giáp, vợ mất sức lao động nên căn nhà cấp 4 xuống cấp nhiều năm vẫn chưa có điều kiện sửa chữa. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, ông Lê Đình Tám rất vui mừng.

“Bản thân tôi làm lương đủ trang trải gia đình, nhiều lúc thiếu hụt về tiền chữa bệnh cho con. Cám ơn Liên đoàn Lao động đã quan tâm đến người lao động, hỗ trợ cho anh em chúng tôi kinh phí sửa chữa nhà cửa để có nơi ăn chốn ở”, ông Tám cho biết.

Người lao động hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mái ấm công đoàn

Chỉ tính riêng giai đoạn 2018 đến nay, từ Chương trình “Mái ấm công đoàn”, Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng hơn 600 mái ấm, tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Nhiều công đoàn cơ sở còn vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, huy động đoàn viên hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để giảm bớt chi phí cho gia đình.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng trao "Mái ấm công đoàn" tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình thể hiện tính nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đời sống đoàn viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

“Liên đoàn Lao động thành phố đang tiếp tục hỗ trợ kinh phí mái ấm công đoàn cho người lao động, chia sẻ các hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện xây dựng nhà, hỗ trợ một phần cho người lao động có chỗ an cư lập nghiệp. Chương trình này đã duy trì rất lâu. Năm nay trong điều kiện sáp nhập có không gian mở rộng hơn, Quỹ mái ấm công đoàn này đã được các đơn vị, cơ sở hưởng ứng rất tích cực để xét chọn những cá nhân thật sự khó khăn hỗ trợ cho người lao động thêm vào hoàn thiện ngôi nhà, cải thiện đời sống của người lao động", ông Đại thông tin.