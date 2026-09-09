Thứ Tư, 14:00, 09/09/2026

Để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động

VOV.VN - Khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.