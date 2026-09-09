Để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động

VOV.VN - Khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ lễ liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp.
VOV.VN - Tình trạng trả lương chậm, trả thiếu, không thanh toán đầy đủ tiền làm thêm giờ vẫn xảy ra, ảnh hưởng quyền lợi người lao động. Từ 10/9, Nghị định 283/2026/NĐ-CP bổ sung chế tài với doanh nghiệp vi phạm. Luật sư Phạm Thành Tài phân tích quy định mới và cách người lao động bảo vệ quyền lợi.
VOV.VN - Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu phí đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ sau khi người lao động đã được bên nước ngoài tiếp nhận lao động tuyển chọn và ký kết hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.