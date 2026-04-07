中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ cơ sở ở Điện Biên

Thứ Ba, 17:15, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ cơ sở ở Điện Biên được xác định là mục tiêu trọng tâm của lớp tập huấn do Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, nhằm trang bị kiến thức về đất đai, lao động, việc làm cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

Trong các ngày từ 7 - 10/4, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật về đất đai, lao động, việc làm cho các tư vấn viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của tỉnh Điện Biên.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Điện Biên là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhận thức về pháp luật của một số bộ phận người dân còn hạn chế. 

Hơn 60 học viên là các tư vấn viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của tỉnh Điện Biên tham dự lớp tập huấn.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai tại địa phương vẫn còn kéo dài, một phần xuất phát từ việc người dân chưa hiểu đúng quy định của pháp luật; mặt khác là do công tác tư vấn, hòa giải ở cơ sở chưa thực sự được triển khai thống nhất, đầy đủ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải “nâng chuẩn” đội ngũ tư vấn pháp luật ngay từ cơ sở. 

Tại lớp tập huấn lần này, trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được cập nhật những điểm mới cốt lõi của Luật Đất đai năm 2024 như: quy định về chủ thể sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ chế thu hồi, bồi thường, tái định cư… đồng thời lồng ghép các nội dung liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội, những lĩnh vực đang chịu tác động mạnh trong quá trình phát triển.

Đặc biệt, lớp tập huấn không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà hướng tới nâng cao năng lực thực hành cho các học viên. Thông qua các tình huống giả định sát với thực tế địa phương, học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng tư vấn, hòa giải, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ cập nhật các điểm mới trong chính sách pháp luật đất đai cũng như chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm, an sinh xã hội. Từ đó rèn luyện kỹ năng vận dụng những chính sách đó, những quy định pháp luật để xử lý các tình huống cũng như tư vấn giải quyết các tình huống thực tế diễn ra thường gặp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là sẽ kết nối và chia sẻ để giải quyết các điểm nghẽn, các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhằm giúp cho những cán bộ đó về để trực tiếp tư vấn cũng như là giúp đồng bào của của mình.

Từ sổ hộ khẩu đến dữ liệu số: 80 năm chuyển mình ở Điện Biên

VOV.VN - 80 năm từ sổ hộ khẩu giấy đến dữ liệu số, Điện Biên ghi dấu bước chuyển sâu rộng trong quản lý dân cư và cải cách hành chính. Hành trình “80 năm chuyển mình ở Điện Biên” không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn tạo nền tảng vững chắc bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng chính quyền số hiện đại.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: Điện Biên tư vấn pháp luật Luật Đất đai 2024 hòa giải cơ sở tranh chấp đất đai cán bộ cơ sở vùng cao an sinh xã hội Hội Luật gia Việt Nam tập huấn pháp luật
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục