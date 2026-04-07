Nâng cao năng lực tư vấn pháp luật cho cán bộ cơ sở ở Điện Biên

Trong các ngày từ 7 - 10/4, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn pháp luật về đất đai, lao động, việc làm cho các tư vấn viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của tỉnh Điện Biên.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam cho biết: Điện Biên là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nhận thức về pháp luật của một số bộ phận người dân còn hạn chế.

Hơn 60 học viên là các tư vấn viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở của tỉnh Điện Biên tham dự lớp tập huấn.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai tại địa phương vẫn còn kéo dài, một phần xuất phát từ việc người dân chưa hiểu đúng quy định của pháp luật; mặt khác là do công tác tư vấn, hòa giải ở cơ sở chưa thực sự được triển khai thống nhất, đầy đủ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải “nâng chuẩn” đội ngũ tư vấn pháp luật ngay từ cơ sở.

Tại lớp tập huấn lần này, trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được cập nhật những điểm mới cốt lõi của Luật Đất đai năm 2024 như: quy định về chủ thể sử dụng đất, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ chế thu hồi, bồi thường, tái định cư… đồng thời lồng ghép các nội dung liên quan đến lao động, việc làm, an sinh xã hội, những lĩnh vực đang chịu tác động mạnh trong quá trình phát triển.

Đặc biệt, lớp tập huấn không chỉ dừng lại ở truyền đạt kiến thức, mà hướng tới nâng cao năng lực thực hành cho các học viên. Thông qua các tình huống giả định sát với thực tế địa phương, học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng tư vấn, hòa giải, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh, Phó Viện trưởng phụ trách, Viện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh tế ASEAN – Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn.

PGS.TS Vũ Thu Hạnh nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ cập nhật các điểm mới trong chính sách pháp luật đất đai cũng như chính sách pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm, an sinh xã hội. Từ đó rèn luyện kỹ năng vận dụng những chính sách đó, những quy định pháp luật để xử lý các tình huống cũng như tư vấn giải quyết các tình huống thực tế diễn ra thường gặp trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là sẽ kết nối và chia sẻ để giải quyết các điểm nghẽn, các vấn đề phát sinh tại cơ sở nhằm giúp cho những cán bộ đó về để trực tiếp tư vấn cũng như là giúp đồng bào của của mình.