Tổng Giám đốc VOV kiểm tra công tác chuẩn bị LHPT toàn quốc lần thứ XVII

Thứ Ba, 15:04, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 7/4, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 tại Quảng Ninh.

Kiểm tra công trường thi công sân khấu, khán đài cho Lễ khai mạc tại Quảng trường 30/10, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ lưu ý đây là điểm nhấn quan trọng của Liên hoan với chương trình nghệ thuật chủ đề “Thanh âm kỷ nguyên mới”, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng chí đề nghị các đơn vị rà soát kỹ hệ thống kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và các điều kiện phục vụ khán giả.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu công tác an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, nơi diễn ra Hội chợ OCOP, Lễ hội ẩm thực và Triển lãm giới thiệu tư liệu, hiện vật về ngành phát thanh Việt Nam cùng những thành tựu tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 10 đến 13/4). Các không gian này được kỳ vọng mang lại trải nghiệm phong phú cho đại biểu và du khách.

Công tác hậu cần, lưu trú và đón tiếp đại biểu cũng được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đặc biệt lưu ý. Dự kiến, Liên hoan sẽ đón khoảng 1.000 đại biểu, gồm Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đoàn khách quốc tế cùng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên từ 37 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước. Tổng Giám đốc yêu cầu Văn phòng Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, rà soát toàn diện các nội dung về tổ chức, trang trí, khánh tiết, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm.

Kiểm tra tại Quảng trường 30/10, nơi đang lắp ráp sân khấu, khán đài cho chương trình khai mạc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị các đơn vị rà soát kỹ hệ thống kỹ thuật, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ khán giả.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13/4, bên bờ di sản Vịnh Hạ Long, với chuỗi hoạt động phong phú. Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ các tác phẩm phát thanh tiêu biểu, mà còn được kỳ vọng tạo dấu mốc thúc đẩy phát thanh Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên số, tăng cường kết nối giữa báo chí truyền thống và các nhà sáng tạo nội dung, hướng tới những sản phẩm âm thanh hiện đại, giàu sức lan tỏa.

Một số hình ảnh Tổng Giám đốc VOV kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng Ninh:

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Tổng Giám Đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ Quảng Ninh Liên hoan phát thanh toàn quốc
Quảng Ninh điều tiết giao thông, đảm bảo ANTT phục vụ Liên hoan Phát thanh
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm giao thông, an ninh và hậu cần nhằm phục vụ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, diễn ra từ ngày 11-14/4.

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm giao thông, an ninh và hậu cần nhằm phục vụ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, diễn ra từ ngày 11-14/4.

Chuỗi sự kiện ấn tượng trong Liên hoan Phát thanh toàn quốc tại Quảng Ninh

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra loạt sự kiện hấp dẫn tại nhiều địa điểm trong gần một tuần lễ.

VOV.VN - Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra loạt sự kiện hấp dẫn tại nhiều địa điểm trong gần một tuần lễ.

Sẵn sàng cho một kỳ liên hoan phát thanh xứng tầm với kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Sáng 4/4, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị khai mạc, bế mạc và chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh.

