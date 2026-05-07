Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.

Thứ Năm, 17:38, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Chị Lê Thị Kim Cúc, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mong có khoản thu nhập ổn định khi về già nên đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức 264.000 đồng/tháng.

Chị Cúc cho biết, mỗi ngày tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già đỡ gánh nặng cho con, cháu. “Tôi đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện 2 năm rồi. Tôi thấy lợi ích, sau về già không buôn bán được có lương hưu, không may ốm đau có bảo hiểm y tế hỗ trợ khám bệnh. Tôi tuyên truyền cho bạn bè và tiểu thương khác cùng tham gia. Vẫn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện”.

Chị Lê Thị Kim Cúc nghe cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Sau khi được tư vấn về các chính sách hỗ trợ mới, chị Bùi Thị Bạch Yến ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chồng. Chị Bùi Thị Bạch Yến làm nghề tự do và có thu nhập ổn định nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để tự lo cho mình khi về già hoặc lúc ốm đau, bệnh tật. 

“Bên Bảo hiểm xã hội tuyên truyền mình đóng, sau nay về già hưởng lương hưu. Hiện tại, tôi đóng từng tháng, mỗi tháng tôi đóng 347.000 đồng, tôi mua cho cả mẹ và chồng. Mỗi tháng tôi đóng cho 3 người là hơn 1 triệu đồng", chị Yến nói.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ví như “điểm tựa” cho người lao động tự do khi về già. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập của từng gia đình, người lao động có thể lựa chọn đóng mức phù hợp và phương thức phù hợp, có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 5 năm.

Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đến nay, đơn vị vận động hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã tự nguyện. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê thường xuyên phối hợp với các hội, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nâng cao tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định, đúng trọng để tâm thu hút người dân tham gia.

“Trong năm nay tăng mạnh đối tượng người tham gia bảo hiểm xã hội, làm sao để hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội thành phố giao. Về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có nhiều chính sách được mở rộng ra, giảm thời gian đóng từ 20 năm xuống còn 15 năm; Hỗ trợ tiền trợ cấp thai sản cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện. Luật mới đã tăng mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Qua đó giúp cho người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được điểm tựa khi về già”, ông Lê Lành cho hay.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội đến người dân.​​​​​

Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 37.575 người. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư, làng nghề truyền thống, giúp người lao động tự do hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đây chủ yếu cho nhóm người trong lĩnh vực lao động phi chính thức. Vì vậy, nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này không có chính sách hưu trí, kể cả không may ốm đau việc khám, chữa bệnh có những hạn chế nhất định. Để đảm bảo an sinh xã hội, nhất là lưới an sinh xã hội ở lĩnh vực phi chính thức thì rất mong bà con tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo tự chủ về tài chính của bản thân mình sau khi hết tuổi lao động”, ông Văn phú Quân cho biết.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
