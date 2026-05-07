Đà Nẵng nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Nhiều học sinh mắc bệnh phải nằm viện điều trị đã được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Cách đây 4 tháng, Nguyễn Nhật Đăng Khoa, học sinh một trường Trung học phổ thông trên địa bàn phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị ốm vào viện khám, bác sĩ kết luận bị hẹp động mạch thận phải nằm viện điều trị dài ngày. Nguyễn Nhật Đăng Khoa được Quỹ bảo hiểm chi trả các khoản chi phí khám chữa bệnh. Bạn Nguyễn Nhật Đăng Khoa nhận thức rất rõ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, bởi nếu có vấn đề gì xảy ra về sức khỏe thì bảo hiểm y tế sẽ một phần phụ giúp cho gia đình bạn bớt gánh nặng.

“Con nằm viện khoảng 2 tuần nếu không có bảo hiểm y tế thì viện phí chi trả tốn rất nhiều, có bảo hiểm đỡ rất nhiều. Con thấy bảo hiểm y tế đóng vai trò quan trọng đối với học sinh trong việc khám và điều trị bệnh khi không may ốm đau”.

Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh có tỷ lệ học sinh tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%

Những năm qua, các trường học ở Đà Nẵng luôn quan tâm vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế, góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Năm học 2025-2026, Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng có gần 4.000 học sinh. Nhà trường quan tâm tìm hiểu những em hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tham gia bảo hiểm y tế để hỗ trợ.

Bà Đoàn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng cho biết, học sinh nhà trường tham gia bảo hiểm y tế tại trường đạt 100%. “Trong cuộc họp phụ huynh, nhà trường tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh về việc tham gia bảo hiểm y tế. Học sinh của nhà trường với số lượng rất đông, có nhiều em không may ốm đau, tai nạn xảy ra các em đã sử dụng bảo hiểm y tế, góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ chi phí chữa bệnh, đặc biệt đối với gia đình khó khăn. Chủ trương của nhà trường luôn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm theo dõi những học sinh khó khăn để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các em đóng bảo hiểm” .

Tư vấn về lợi ích khi học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Nhờ sự chủ động, tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã phát huy hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Học sinh, sinh viên sử dụng bảo hiểm y tế không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn giúp chia sẻ gánh nặng cho gia đình khi các em không may mắc phải những bệnh hiểm nghèo, đòi hỏi chi phí điều trị cao.

Theo quy định mới của Chính phủ, từ 1/7/2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, tăng 20% so với trước đây. Cụ thể, học sinh, sinh viên chỉ đóng tối đa 52.650 đồng/tháng thay vì đóng 73.710 đồng/tháng như trước đây.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Ông Trần Quốc Phong, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học và học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm y tế tại các trường học. Trong năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phấn đấu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao”.

Thu hút học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế vừa góp phần giáo dục thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, vừa là giải pháp để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ tương lai.