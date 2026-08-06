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Nhóm cán bộ trạm y tế lập khống hơn 3.500 đơn thuốc, tham ô 614 triệu đồng

Thứ Năm, 08:19, 06/08/2026
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VOV.VN - Liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can.

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Các bị can bị khởi tố gồm: Đặng Thị Thịnh (SN 1969), nguyên Phó Trưởng Trạm Y tế; Võ Thanh Sơn (SN 1985), bác sĩ; Ksor Y Tri (SN 1993), y sĩ; Phạm Thị Anh Thư (SN 1989), nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1970) và Nguyễn Thị Mỹ Thõa (SN 1985), nhân viên hành chính.

nhom can bo tram y te lap khong hon 3.500 don thuoc, tham o 614 trieu dong hinh anh 1
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Nguyên Khang)

Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2021-2022, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1969), nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân, quen để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn này, nhóm bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng trị giá hơn 614 triệu đồng.

Số thuốc sau đó được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa cho những người có thẻ bảo hiểm y tế bị sử dụng thông tin để lập khống hồ sơ.

nhom can bo tram y te lap khong hon 3.500 don thuoc, tham o 614 trieu dong hinh anh 2
Cơ quan Công an đã khởi tố 7 bị can trong vụ án tham ô tài sản tại Trạm Y tế phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và đang tiếp tục mở rộng điều tra. (Ảnh: Nguyên Khang)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung, nguyên Trưởng Trạm Y tế phường 8 để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, trong vụ án tham ô xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ (nay là Trạm Y tế 2 phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Đắk Lắk

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Công Bắc/VOV - Tây Nguyên
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