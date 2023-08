Nhóm thanh niên đua xe máy gây náo loạn đường phố ở Bắc Ninh

Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhiều lần ra quân xử lý các nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên tình trạng này thường xuyên tái diễn khiến người dân vô cùng bức xúc, bất an.

Những ngày này, Công an TP Bắc Ninh tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình, huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết liệt xử lý triệt để các “quái xế”. Chỉ trong 2 đêm 25 và 26/8, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nghiêm hơn 30 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố.

Nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập về đêm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông tại TP Bắc Ninh

Khoảng đầu giờ tối 25/8, một cuộc họp triển khai phương án, phân công nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ của lãnh đạo Công an TP Bắc Ninh nhanh chóng diễn ra. Ngay sau đó, các chốt chặn cứng được thành lập. Tổ hóa trang sử dụng xe máy tuần tra, nắm tình hình và hòa vào dòng phương tiện để bám sát các đối tượng.

Quá trình tuần tra, lực lượng phát hiện một số nhóm thanh niên với khoảng 10 xe máy và hơn 20 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, tháo biển số, rú ga phóng bạt mạng, lạng lách, đánh võng, nẹt pô…

Ngay trong lần đầu truy bắt đầu tiên, 2 xe máy và 5 đối tượng đã bị xử lý. Đáng chú ý, trong đó có lái xe chỉ mới 15 tuổi.

Lực lượng chức năng tóm gọn nhóm thanh niên có biểu hiện đua xe trái phép

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiệp - Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Bắc Ninh cho biết, những đối tượng vi phạm này đều là rất trẻ, thiếu hiểu biết về pháp luật và có những hành vi rất nguy hiểm cho chính bản thân và người tham gia giao thông trên đường.

"Đặc biệt, những đối tượng này thường xuyên mang theo vũ khí thô sơ như dao, kiếm, cá biệt còn có những đối tượng mang theo vỏ chai bia, nước ngọt bằng thủy tinh để khi gặp lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên đường thì có thể chống trả”- Thiếu tá Hiệp nói.

Trung tá Nguyễn Xuân Nam - Đội Trưởng Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Bắc Ninh tiến hành điều tra xét hỏi nhanh các đối tượng vi phạm

Trung tá Nguyễn Xuân Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an TP Bắc Ninh cho biết: “Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sử dụng tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang mật phục để phòng ngừa đấu tranh và xử lý triệt để loại tội phạm này. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, các đối tượng rất liều lĩnh và manh động, nhưng với quyết tâm cao, chúng tôi bắt giữ bằng được và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm giáo dục răn đe để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.