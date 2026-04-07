Những giọt máu nghĩa tình ở Bệnh viện nhi Gia Lai

Thứ Ba, 17:39, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4), các y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện nhi Gia Lai không chỉ chăm sóc bệnh nhi mà còn lặng lẽ hiến máu cứu người. Những giọt máu nghĩa tình ấy cứu sống bệnh nhân nguy kịch, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Không chỉ ngày đêm tận tụy bên giường bệnh, giành giật sự sống cho từng bệnh nhi, nhiều y bác sĩ và nhân viên y tế ở Gia Lai còn lặng lẽ cho đi chính những giọt máu của mình – để nối dài sự sống cho người bệnh.  Những giọt máu nghĩa tình ấy không chỉ nhiều lần cứu mạng bệnh nhân, mà còn giữ hy vọng cho không ít gia đình.

nhung giot mau nghia tinh o benh vien nhi gia lai hinh anh 1
Bác sĩ Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai thăm khám, kiểm tra sức khỏe bệnh nhi dưới sự theo dõi của người nhà.

Chị Võ Thị Tuyết Nhung, công tác tại Khoa Tiêu hóa, là một tấm gương tiêu biểu. 9 năm gắn bó với nghề, không chỉ tận tình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi, chị còn nhiều lần hiến máu trong những tình huống khẩn cấp. Đến nay, chị đã có 22 lần hiến máu khẩn cấp, kịp thời góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Với chị, mỗi lần cho đi là thêm một cơ hội sống được trao lại.

“Những lúc cấp cứu như vậy thì tôi chỉ nghĩ là để hiến máu cho các bạn, mang lại một cơ hội thêm cho các bạn. Thì những cái lúc đó thì tôi cảm thấy rất vui vì tôi đã làm được một việc tốt cho những người khác. Không những có một mình tôi mang những cái việc này tới cho mọi người, mà còn có chồng tôi, mẹ tôi, anh chị em của tôi và hầu như là gần hết các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia hiến máu. Những khi nào cấp cứu, cần nhóm máu nào thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hiến cho các bạn", chị Võ Thị Tuyết Nhung chia sẻ.

nhung giot mau nghia tinh o benh vien nhi gia lai hinh anh 2
Hoạt động khám, xét nghiệm và tiếp nhận hiến máu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, góp phần chủ động nguồn máu phục vụ điều trị cho bệnh nhi.

Cùng với chị Nhung, hiến máu tình nguyện đã trở thành tự nhiên đối với  đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện Nhi Gia Lai. Lãnh đạo cấp phòng như chị Đỗ Thị Thu Hà, hay cấp khoa như bác sĩ Rmah Din đều đã nhiều lần hiến máu.

“Mình nghĩ là một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại, thì mình nghĩ đó là một ý nghĩa cao cả. Khi mình đó là mình không có nghĩ là một việc gì là lớn lao cả. Khi mình thấy bệnh nhân đang trong cái tình huống khẩn cấp cần được cấp cứu thì mình nghĩ là ờ mình có khả năng thì mình sẽ cho”, chị Đỗ Thị Thu Hà bày tỏ.

“Tất cả các nhân viên y tế ở Bệnh viện Nhi này đều có tinh thần hiến máu nhân đạo để cứu bệnh nhân. Tinh thần vì bệnh nhân là trên hết, nên là các y bác sĩ hay các điều dưỡng hay là những nhân viên khác của bệnh viện luôn hưởng ứng chuyện là hiến máu nhân đạo để cứu bệnh nhân", bác sĩ Rmah Din cho biết.

Chứng kiến hành trình điều trị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) của con tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, chị Nông Thị Tươi, trú tại xã Ia Piơr không khỏi xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Trong những thời điểm nguy cấp hay những khi nguồn máu điều trị trở nên khan hiếm, chính các y bác sĩ đã không ngần ngại hiến những giọt máu của mình để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhi.

“Cháu nhà bị bệnh tan máu bẩm sinh, và hàng tháng phải vào đây truyền máu, phải truyền máu thường xuyên. Và ở đây luôn có sẵn nguồn máu để cho các cháu đảm bảo sức khỏe”, chị Nông Thị Tươi xúc động cho biết.

nhung giot mau nghia tinh o benh vien nhi gia lai hinh anh 3
Nhân viên y tế Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai kiểm tra, bảo quản máu và chế phẩm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi.

Những giọt máu nghĩa tình không chỉ góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, mà còn lan tỏa sâu rộng thông điệp nhân ái trong cộng đồng. Đó cũng là minh chứng sinh động cho lời dạy “Lương y như từ mẫu”  khi người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh, mà còn trao đi hy vọng sống cho người khác, bằng chính những điều giản dị nhưng vô cùng cao quý.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: Bệnh viện Nhi Gia Lai hiến máu cứu người y bác sĩ nhân ái Ngày Sức khỏe Thế giới bệnh nhi nguy kịch
Tin liên quan

Hiến máu đầu Xuân, bổ sung nguồn máu cấp cứu tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 21/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình hiến máu “Lễ hội Xuân hồng năm 2026”.

Chủ nhật Đỏ 2026 thu hút đông đảo sinh viên TP.HCM tình nguyện hiến máu

VOV.VN - Với tinh thần hiến máu cứu người, Chương trình Chủ nhật Đỏ 2026 được tổ chức tại TP.HCM đã thu hút đông đảo sự tham gia của nhiều người dân, nhất là sinh viên, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân.

Lan tỏa nghĩa cử hiến máu tình nguyện trong những ngày Tết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh hiệu quả dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ, ngành Y tế Đắk Lắk đã bố trí 100% cán bộ, nhân viên trực Tết, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế.

